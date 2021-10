前財長桑默斯連珠砲推文 批葉倫未充分認識通膨現實

美國 前財政部 長桑默斯(Lawrence Summers)25日在推特上連續發文,批評財政部長葉倫 接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時、樂觀預估通膨將在明年下半年回歸正常的說法,指她若未充分認知通膨風險,將難以成功因應。

葉倫上CNN時表示,桑默斯的論斷錯誤,後者聲言美國通膨失控的風險是他生涯中最高。她說相信通膨正在放緩,明年底前會回到目標區間。桑默斯回應,他「但願葉倫是對的,但認為機率遠低於50%」。

他說,美國政府在2月擬定預算,預期2021年通膨率是2%,他當時就針對通膨,對此一預測失準提出警告。今年5月和6月,葉倫說,有信心通膨會在2021年末或2022年初回到2%左右。桑默斯直言,這項預測如今也失準。

他批評葉倫受訪時,兩度斷言通膨已放緩,「有點誤導」,因為3個月和12個月的消費者物價指數(CPI)年增率都在5%左右,剔除波動較大類別後的通膨平均數和中位數,如今都在加速。

In May and June, @SecYellen expressed confidence that inflation would be back to the 2 percent range by late 2021 or early 2022. Now this forecast is no longer operative.