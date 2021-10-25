前財長桑默斯連珠砲推文 批葉倫未充分認識通膨現實

美國前財政部長桑默斯在推特連續發文，與美國財長葉倫辯論通膨風險。（路透）

美國 前財政部 長桑默斯（Lawrence Summers）25日在推特上連續發文，批評財政部長葉倫 接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時、樂觀預估通膨將在明年下半年回歸正常的說法，指她若未充分認知通膨風險，將難以成功因應。

葉倫上CNN時表示，桑默斯的論斷錯誤，後者聲言美國通膨失控的風險是他生涯中最高。她說相信通膨正在放緩，明年底前會回到目標區間。桑默斯回應，他「但願葉倫是對的，但認為機率遠低於50%」。

他說，美國政府在2月擬定預算，預期2021年通膨率是2%，他當時就針對通膨，對此一預測失準提出警告。今年5月和6月，葉倫說，有信心通膨會在2021年末或2022年初回到2%左右。桑默斯直言，這項預測如今也失準。

他批評葉倫受訪時，兩度斷言通膨已放緩，「有點誤導」，因為3個月和12個月的消費者物價指數（CPI）年增率都在5%左右，剔除波動較大類別後的通膨平均數和中位數，如今都在加速。

In May and June, @SecYellen expressed confidence that inflation would be back to the 2 percent range by late 2021 or early 2022. Now this forecast is no longer operative. — Lawrence H. Summers (@LHSummers) October 25, 2021

桑默斯又指出，美國抗通膨債券（TIPS）市場顯示，未來5年的通膨率在3%區間，明年更高。上月，5年期平衡通膨率升高40個基點。市場預期數據甚至教人更不安。他說，這是他的警報越響越大聲的部分原因，財政部也應當如此。

他說，「鑑於數據滯後，房地產通膨率幾乎能確定會在未來幾個月飆高。隨著勞動力市場極度緊張、罷工活動增加和實際工資下降，薪資通膨率也可能上升」。

桑默斯認為，最近幾個月，財政部和聯準會的評論，與企業和消費者的日常經驗，差距已經擴大。在聯準會和財政部能充分認識通膨現實之前，他們不太可能成功應對。