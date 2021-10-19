百艘貨輪等卸貨…加州2大港塞爆 白宮出手仍難解

全美最繁忙的加州洛杉磯港上，15日貨櫃推積如山，無法及時運出，已展開24小時無休的運輸。(Getty Images)

為改善供應鍊問題，拜登總統雖與業界領袖達成協議，使加州 兩大港口全天運作，但塞港情況仍未見緩解，南加州海上交易所(Marine Exchange of Southern California)指出，18日仍有100艘船停泊在海上，遠超過疫情前數字；白宮 考慮派國民兵 協助塞港問題，儘管目前可行性不高，卻反映白宮絞盡腦汁，另闢蹊徑以緩解供應鏈卡港。

加州洛杉磯及長灘港口供應鏈紊亂，19日繼續打破塞港紀錄；南加州海上交易所指出，百艘船隻塞港，打破9月19日97艘船卡在港口的紀錄，這兩個數字均遠高於疫情前紀錄，當時僅有17艘船停泊。

港口人員不得不啟用2004年以來未用過的港口等待區，以容納大量貨櫃船、散貨船和貨輪；18日塞港的船隻中，有33艘貨櫃船卡在等待區，這也打破9月20日29艘船的紀錄。

船員乾等 恐耗5周卸貨

南加州海上交易所執行主任洛蒂特(Kit Louttit)表示，貨物載運船最長得等上5周才可卸貨，船員只能無聊乾等。

白宮上周警告美國消費者，供應鏈卡關恐使他們來不及在聖誕節拿到兒童熱門玩具，同時全美許多店家架上日益空罄。

儘管拜登13日與諸多企業和工會領袖會晤，達成洛杉磯及加州長灘港口全天運作的協議，但仍未有效緩解塞港情況。

消息人士透露，白宮官員近幾周討論，能否動用國民兵協助貨物塞港，雖然目前此想法顯然難以為繼，但此舉可見白宮內部考慮動用政府資源，跳脫傳統框架。

其一人士表示，白宮未考慮動用聯邦權力派遣國民兵，而是與州政府合作以調動國民兵。

該如何動用國民兵，牽涉到諸多問題，白宮官員仍在考慮國民兵能否開卡車或協助在港口卸貨等；白宮評估時也討論國民兵可持有哪類駕照，以及他們是否能夠派遣國民兵擔任卡車駕駛，且不影響其現有職責。

消息人士指出，參與這番討論的人員包括拜登的經濟團隊、運輸部(Transportation Department)負責人員，至少一家私人企業向白宮提議動用國民兵。

白宮難題 多是私人運輸

白宮面臨的部分難題在於，供應鏈多由美國境內外的私人運輸業者處理，因此白宮能做的有限；運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)17日表示，當局持續評估一切可能選項。

美國服裝鞋類協會(American Apparel & Footwear Association)致信拜登政府，嘲笑當局解決塞港的「創意想法」，像是動用國民軍或海軍港口來卸貨；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)19日回應，她不會剔除可能選項，而且白宮在塞港問題上已有所進展。