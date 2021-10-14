邱太三爆：美派軍機潛入可攻擊射程 中國渾然未知

陸委會主委邱太三。記者蘇健忠攝影

中國 解放軍機10月1到4日，累計149架次「爆量」擾台，甚至引發美國 務院關注。對此，台灣 陸委會主委邱太三14日受訪坦言，已達到「準戰爭」狀態布局，但台方都有加以掌握，並進行相對應處，判斷中方此舉主要與美、英、日、紐西蘭、澳洲、加拿大等六國在台灣東南側舉行聯合軍演有關。

邱太三14日出席上市櫃公司協會「東方領袖講座」，就新情勢下的兩岸經貿展望發表主題演講，會後回應媒體提問。

就兩岸情勢和月初解放軍機擾台，邱太三表示，10月1日到4日，可以看到中國軍機超量的架次，侵擾台航空識別區，認為已經達到「準戰爭」狀態布局。

邱太三解釋，相較過往以一至兩架偵察機為主，本次有可以發動電子攻擊的殲-16，和轟六、蘇愷-30等主力戰鬥機，還有其他預警機，這種機種配置，的確對台灣造成相當大的壓力。

到底中方用意為何，邱太三分析，除了正值中國「十一」，以及兩岸情勢因素外，美國當時在台灣東南側，進行六國聯和軍演，包括美國雷根號、卡爾文森號兩個航母戰鬥群，還有英國的伊麗莎白號，共帶了200多架戰鬥機，相較中共的156架次，仍有一定數量差距，且從時間點兩岸，顯然是有其針對性。

邱太三還透露，當時其實已有兩架美國軍機，飛行進入可發射飛彈攻擊解放軍港口的射程內，解放軍卻未在第一時間發現，對中國來講更茲事體大。

邱太三也提醒，從整體國際情勢來看，歐盟逐漸將印太納入全盤考量，中國則持續在南海擴張，包括移民、部署軍事設施和制定海警法等。他說，就台方而言，軍機艦從未踰越海峽中線或識別區，也會持續關注情勢並應處。

至於台蔡英文總統國慶演說，被國台辦定調是「赤裸裸的兩國論」，是否影響兩岸重啟對話，邱太三說，兩岸重啟對話對雙方都好，對話必須兩方都要談才有意義，「他們要，我們不要沒有意義，我們要，他們不要也沒有意義。」另一方面，中國近年民族情緒高漲，國台辦也需要作出基本的回應。

邱太三說，馬政府時兩岸簽訂了23項協議，有三個層次的功能，其中一項就是訊息傳遞，譬如新冠疫情發生初期，台CDC曾透過此管道，赴武漢考察，接著做出邊境管制的決定。但他也坦言，有些議題，如果中方認為沒有急迫性，就可能擱置下來。