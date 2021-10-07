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參議院調查報告：川普與司法部高官克拉克意圖推翻選舉

記者顏伶如／綜合報導
參議院司法委員會7日上午公布長達400頁調查報告指出，前總統川普與一名司法部律師出身的司法部高層官員企圖推翻2020年大選結果。美聯社
參議院司法委員會7日上午公布長達400頁調查報告指出，前總統川普與一名司法部律師出身的司法部高層官員企圖推翻2020年大選結果。美聯社

參議院司法委員會7日上午公布長達400頁調查報告指出，前總統川普與一名司法部律師出身的司法部高層官員企圖推翻2020年大選結果。報告中指出，川普曾經九度直接要求司法部撤銷大選結果，當時的白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)則明顯觸犯行政規定，向司法部檢察官施壓，逼迫對選舉陰謀論的各種說詞啟動調查。

參院司法委員會調查報告的內容，來自於多名司法部前任高層官員的證詞。調查報告裡寫道，川普一度考慮以力挺選舉陰謀論的克拉克(Jeffrey Clark)替換代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)，但遭到白宮律師西波隆(Pat Cipollone)強力反對，西波隆今年1月初揚言不惜辭官，川普才未採取行動。

司法部律師出身的克拉克，2020年9月出任司法部民事司(Civil Division)代理司長。調查報告指出，川普想要將司法部轉為政治工具，克拉克扮演關鍵角色。

參院司法委員會7日宣布，已經針對克拉克違反律師專業操守，向華府律師協會提出檢舉。

有線電視新聞網(CNN)分析，參院司法委員會經過長達8個月調查後出爐的這份報告，是到目前為止對於川普打算推翻2020年大選的最詳盡描述，凸顯川普及某些川普核心幕僚無所不用其極想要利用司法部渲染選舉陰謀論的意圖，川普手段顯然濫用總統職權。

共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)辦公室7日上午發表聲明反駁參院司法委員會調查報告，並為川普辯護。聲明中寫道，川普聽取了資深顧問的建議，並根據顧問群的意見採取行動。

民主黨籍參院司法委員會主席德賓(Dick Durbin)7日早晨接受CNN專訪時則說，當時美國「再差半步便將陷入憲政危機，那將是一場翻天覆地的憲政危機」。

德賓指出，川普推翻2020年大選的手段操作分為「三部曲」：第一步是向法院提告，結果所有官司都落敗收場；第二步則打算掌控司法部與司法部長，打算透過司法部長阻止各州提報選舉人團(Electoral College)票數，但這項手段遭遇挫折之後，第三步就是出動暴徒，在1月6日國會確認選舉人團投票結果的當天鬧事。

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