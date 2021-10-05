暖化帶來生物浩劫 每年500萬人死於極端氣候

圖為艾妲帶來的豪雨使費城東瀑布社區的街道一片汪洋。(美聯社)

氣候變遷 的「蝴蝶效應」正在席捲全球，看似微小的一度升溫，迫使北美洲的雄蜻蜓，透過演化機制褪去翅膀上的黑色紋路，更讓太平洋的鯊魚和魟魚，游向滅絕之路。人類也正在承受自己親手造就的惡果，平均每年500萬人死於酷寒與熱浪。

今年第26屆氣候變遷大會召開前夕，國外研究機構提出各種警訊，小至昆蟲演化，大至南極冰蓋崩塌危機，全球暖化對動植物和自然環境的衝擊，勢必成為本屆氣候大會眾所矚目的課題。

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，《美國國家科學院公報》的研究指出，雄蜻蜓為適應上升的溫度，逐漸褪去翅膀紋路的黑色素。由於華麗的黑色翅紋是它們吸引雌蜻蜓交配的關鍵特徵，科學家擔心，這將使得雌蜻蜓無法認出雄蜻蜓，甚至無法交配繁衍。

對其他物種來說，氣候變遷直接影響生死。「國際自然保護聯盟」（IUCN）日前公布年度更新，將原本列為「存活觀察名單」的28％物種，改列入更嚴重的「紅色名單」，代表物種的滅絕風險升高。

澳洲 蒙納許大學研究指出，2000年至2019年全球的死亡人口中，高達9.4％可歸因於極端天氣。研究團隊分析43個國家死亡率，估算每10萬人中，至少有74人死於極端高溫與酷寒。科學家預估，一旦全球升溫超過攝氏二度，將會對地球上的生命帶來致命災難。