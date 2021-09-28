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自稱印度人反擊中國病毒 美學界台灣研討會被駭到中斷

記者張文馨／華盛頓報導
CGOTS在28日的台灣研討會遭駭客攻擊，影響會議進行，只能中斷。取自王宏恩臉書。
CGOTS在28日的台灣研討會遭駭客攻擊，影響會議進行，只能中斷。取自王宏恩臉書。

由政治學者組成的美國政治學會（American Political Science Association）台灣研究群組（Conference Group on Taiwan Study, CGOTS）28日早上透過Zoom舉行年度研討會，卻發生自稱印度人要打擊中國，亂入研討會強行主持會議，在螢幕上露下體、塗鴉等失控行為，會議只能草草結束。

CGOTS副會長、內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩表示，這已經是CGOTS近期內兩度被駭，該網站上周遭駭客入侵至今尚未修復。

王宏恩說，28日為台灣研討會系列首場，與會多是學者，約有40人參加，會議開始10分鐘，中研院政治所助理研究員傅澤民正在簡報時，有7、8名與會者自稱是印度人，駭入Zoom操作系統，搶奪會議主持權，強行將所有人靜音，透過鏡頭露下體、在公開螢幕畫面塗鴉，並在會議聊天室中留下辱罵中國以及「中國病毒」等字眼，場面相當混亂；主辦方試圖控制秩序未果，最後會議只能草草結束。

新冠疫情去年爆發後，除了多數民眾在家工作，美國的學術研究機構與智庫很多都改舉行線上研討會。

王宏恩表示，這是他首次碰到研討會遭駭客入侵，台灣系列研討會共有10場，所幸下午的第二場次並未受到干擾；這兩次的駭客攻擊是否有關，對方是否來自印度、或是錯把台灣當中國，都尚待釐清，美國政治學會將在接下來的每一場研討會加派工程師參與，避免狀況重演。

美國政治學會（American Political Science Associ...
美國政治學會（American Political Science Association）台灣研究群組（Conference Group on Taiwan Study, CGOTS）。取自臉書

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