嬌生集團：打第2劑嬌生疫苗 對病毒有94%保護效果

嬌生研究結果顯示，追加第二劑有助於提供長期保護力。(美聯社)

嬌生 集團(Johnson & Johnson)21日指出，原本只須接種一劑的嬌生疫苗 ，如果追加第二劑，研究顯示對於感染新冠病毒後出現中度至重度病情具有94%的保護效果，與原本就分兩劑施打的莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)疫苗保護力差不多。

嬌生集團公布了三份有關嬌生疫苗的不同研究，研究結果顯示追加第二劑有助於提供長期保護力。嬌生集團旗下楊森藥廠研發部(Janssen Research & Development)全球總監馬曼恩(Mathai Mammen)指出，根據大規模實際數據及第三階段研究結果證實，只須施打一劑的嬌生疫苗能夠針對新冠病毒提供強大且長久的保護效果，避免因為感染冠病毒而住院。

馬曼恩指出：「施打一劑嬌生疫苗就可以產生良好的免疫反應以及長期免疫記憶，再追加一劑補強針時，將可獲得抵抗新冠病毒的進一步保護效果。」

今年2月27日，嬌生疫苗獲得美國 食品及藥物管理局(FDA)緊急使用授權。根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計，到目前為止已有1480萬名美國民眾接種嬌生疫苗。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據嬌生集團數據資料，持續進行中的一份第二階段實驗顯示，嬌生疫苗若在相隔56天期間追打補強針，在美國地區對於染疫後陷入重症有100%保護效果，對於染疫後出現中度至重度病情也有94%保護效果，在全球其他地區則對染疫後出現中度至重度病情具有75%保護效果。