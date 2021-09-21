我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生集團：打第2劑嬌生疫苗 對病毒有94%保護效果

道瓊期指回升逾300點 市場焦點由恒大轉向Fed

嬌生集團：打第2劑嬌生疫苗 對病毒有94%保護效果

記者顏伶如／綜合報導
嬌生研究結果顯示，追加第二劑有助於提供長期保護力。(美聯社)
嬌生研究結果顯示，追加第二劑有助於提供長期保護力。(美聯社)

嬌生集團(Johnson & Johnson)21日指出，原本只須接種一劑的嬌生疫苗，如果追加第二劑，研究顯示對於感染新冠病毒後出現中度至重度病情具有94%的保護效果，與原本就分兩劑施打的莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)疫苗保護力差不多。

嬌生集團公布了三份有關嬌生疫苗的不同研究，研究結果顯示追加第二劑有助於提供長期保護力。嬌生集團旗下楊森藥廠研發部(Janssen Research & Development)全球總監馬曼恩(Mathai Mammen)指出，根據大規模實際數據及第三階段研究結果證實，只須施打一劑的嬌生疫苗能夠針對新冠病毒提供強大且長久的保護效果，避免因為感染冠病毒而住院。

馬曼恩指出：「施打一劑嬌生疫苗就可以產生良好的免疫反應以及長期免疫記憶，再追加一劑補強針時，將可獲得抵抗新冠病毒的進一步保護效果。」

今年2月27日，嬌生疫苗獲得美國食品及藥物管理局(FDA)緊急使用授權。根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計，到目前為止已有1480萬名美國民眾接種嬌生疫苗。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據嬌生集團數據資料，持續進行中的一份第二階段實驗顯示，嬌生疫苗若在相隔56天期間追打補強針，在美國地區對於染疫後陷入重症有100%保護效果，對於染疫後出現中度至重度病情也有94%保護效果，在全球其他地區則對染疫後出現中度至重度病情具有75%保護效果。

嬌生 疫苗 美國

上一則

美歐貿易談判生變？法國不滿潛艇事件、要求歐盟延後

下一則

美國修改入境限制 被認為是安撫歐盟

延伸閱讀

對「5至11歲兒童有效」 輝瑞將向FDA申請授權

對「5至11歲兒童有效」 輝瑞將向FDA申請授權
返校1周近千人染疫…公校隨機檢測改為每周1次

返校1周近千人染疫…公校隨機檢測改為每周1次
華裔家長發起連署 要求恢復網課

華裔家長發起連署 要求恢復網課
疲倦、胸痛…部分新冠輕症 後遺症生不如死

疲倦、胸痛…部分新冠輕症 後遺症生不如死

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40
紐約市卡麥餐廳領位員要求顧客出示疫苗接種紀錄，結果遭到圍毆。旁觀者的手機拍下當時經過。(WNBC截圖)

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

2021-09-18 07:05
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
美軍的最高現任將領——63歲的參謀長聯席會議主席，密利上將——14日遭捲入重大的軍政倫理與忠誠風暴。（歐新社）

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

2021-09-15 20:22

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術
花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品
通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招