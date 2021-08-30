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喀布爾恐攻／美早知有大規模死傷 怪英國未及時關門

喀布爾恐攻／美早知有大規模死傷 怪英國未及時關門

編譯洪毅／綜合30日電
極端組織呼羅珊伊斯蘭國26日在阿富汗首都喀布爾機場外發動自殺炸彈恐攻，造成至少170人死亡，其中包含13名美軍。（新華社）
極端組織呼羅珊伊斯蘭國26日在阿富汗首都喀布爾機場外發動自殺炸彈恐攻，造成至少170人死亡，其中包含13名美軍。（新華社）

26日的喀布爾機場恐攻造成近200人死亡，包括13名美軍，但此悲劇似乎本可避免；POLITICO披露，國防部早在24小時前就已掌握情資，即將出現「大規模死傷事件」，更準確預測爆炸地點，但疑似因英國人撤離不及而未能及時防範。

美24小時前握情資 爆炸地早預測

POLITICO取得的會議紀錄顯示，25日上午8時的五角大樓內，參謀長聯席會議主席密利(Mark Milley)在會議上示警，有「重要」情資顯示，ISIS-K正在策畫「複雜攻擊」；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)則表示，要為「即將出現的大規模死傷事件」做準備。

美軍駐阿富汗將領還特別點出，喀布爾機場的修道院門(Abbey Gate)有「最高風險」；此門是待撤離美國公民聚集的地方，而由呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)策畫的恐攻，正是在此地發生。

由於已知修道院門有最高風險，25日下午4時的會議中，駐阿富汗將領詳細闡述了關閉修道院門的計畫，包括與神學士(Taliban，另譯塔利班)合作，維護機場安全的行動；在該會議上，駐阿富汗指揮官維塞利(Peter Vasely)表示，他們計畫在當地時間26日下午前關閉修道院門。

英國撤離太慢 修道院門來不及關

維塞利在25日的會議上說，要等待徹英國公民主要聚集地、大亨飯店(Baron Hotel)人員進入機場，在這之前修道院門必須敞開；一匿名國防部官員則向POLITICO透露，直到恐攻事件發生之前，英國的待撤離人員都還沒有到機場。

結果就是，直到恐攻發生前，修道院門仍沒有關閉；在阿富汗的軍事情報人員一直報告ISIS-K蠢蠢欲動，26日上午，奧斯丁、密利正與拜登總統商討有關事項，但太遲了，修道院門的美軍仍在協助處理待徹人員，而一名恐怖分子引爆了身上的自殺炸彈。

國防部官員還評估，神學士與伊斯蘭國為死敵的情勢沒有改變，這是神學士願意維護機場安全的原因之一；但是官員也對神學士與美軍合作興趣缺缺，並將許多待徹人員擋在機場門外的作法感到不滿。

中央司令部司令麥肯齊(Frank McKenzie)還曾在會議上提到，恐怕只有「90%至95%」的人員能夠撤離；但麥肯齊指的是美國公民還是其他待徹人員，並不清楚。

POLITICO取得的會議紀錄，得到匿名國防部官員證實，惟部分事涉敏感的內容，並沒有公開。

機場 國防部 阿富汗

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