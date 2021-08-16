拜登辯護撤軍決定：阿富汗軍不肯戰 不該美軍送命

拜登總統周一為他撤軍阿富汗的決定提出辯護。路透

拜登 總統周一在白宮說，對自己撤軍阿富汗 的決定「堅定不移」。阿國政府迅速垮台以及隨之而來的混亂，使他招致兩黨批評。

拜登承認神學士接管阿國的速度比他預期的快，撤軍「遠不完美」，對成千上萬湧入喀布爾國際機場想逃難的阿富汗人畫面感到摧心裂肝。

他在承諾讓美國 人和美國盟友能安全離開阿富汗之際，將阿富汗政府垮台的責任歸咎於出逃的阿富汗政治領導人，以及阿富汗軍隊不願意與激進組織作戰。他也指責他的前任川普讓神學士坐大。

拜登辯護表示，他撤軍是承繼川普政府和神學士達成的協議，指美國已盡一切可能讓阿富汗軍隊做好準備，但無法賦予他們「為未來而戰的意願」。

他說：「如果有的話，過去一周的事態發展強化了現在結束美國對阿富汗的軍事介入是正確的決定。美軍不能、也不應該在一場阿富汗軍隊不願意為自己而戰的戰爭中，戰鬥或死去。」

拜登指出：「事實是：事態發展確實比我們預期的快。那發生了什麼？阿富汗政治領導人放棄並且出逃。阿富汗軍隊放棄了，有時甚至都沒打。」 此事會給拜登帶來怎樣的政治風險，還有待觀察。許多美國人支持川普和拜登撤軍阿富汗的決定，這場仗打了20年，是美國歷時最長的一場戰爭。