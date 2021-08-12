加拿大中國陷司法互鬥 學者：須美國介入解僵局

多國使館人員11日現身於北京的加拿大使館，表達對加拿大的力挺。(美聯社)

加拿大 和中國 的關係，因加拿大公民接連遭中國法庭判刑而跌至谷底。加拿大學者表示，要解開僵局，就必須進行美加中的三邊外交，也可能需要美國 在孟晚舟案上讓步。

在超過兩年半的外交針鋒相對後，加拿大和中國的關係，本周又因兩名加拿大公民遭中國法庭判處嚴刑，而跌至新低，其中一人甚至面臨死刑。

渥太華表示，這兩人和第3位公民，是中國科技巨擘華為高層孟晚舟2018年12月因美國引渡逮捕令遭逮後，以牙還牙報復的受害者。

學者認為，只有美國介入才能解開這個「死胡同」。

孟晚舟現年49歲，是華為創始人暨執行長任正非之女，她因涉嫌詐欺遭美國通緝，2018年12月1日在溫哥華機場轉機時被逮。

加拿大新布朗斯威克省（New Brunswick）蒙克頓大學（University of Moncton）政治學教授與中國學者項塔爾（Roromme Chantal）表示，這個拘捕「驟然惡化兩國間自1970年代起的美好關係」。

華為財務長孟晚舟被控經由誤導華為和出售伊朗通信設備子公司星通（Skycom）間的關係，來詐欺匯豐銀行（HSBC），導致HSBC因持續幫華為清算美元交易，而險些違反美國制裁伊朗的規定。

孟晚舟(中)11日帶著電子腳鐐下車。(美聯社)

孟晚舟和華為皆否認這些指控，北京政府則表示案件是美國用來打擊中國華為，這個全球通信網路設備供應龍頭的工具。

項塔爾指出，「在事件中，加拿大顯然被夾在美中這兩個地緣政治世仇之間」，他相信中國會「盡一切可能讓孟晚舟獲釋」。

溫哥華昨天審理孟晚舟引渡案的最後一輪陳述。在整場司法戰爭中，她都住在這個西岸城市的私人豪宅中，腳踝上隨時戴著電子追蹤器。

庭審預計將於8月20日告一段落，但判決預計要數個月後才會宣布，而上訴可能會讓過程更長。

就在孟晚舟遭逮後數日，中國就拘捕了兩名加拿大人，商人史佩弗（Michael Spavor）和前外交官康明凱（Michael Kovrig）。兩人皆於今年3月接受審判並被判間諜罪。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）形容指控為捏造。

昨天中國法院判決史佩弗11年有期徒刑。而就在前一天，第3位加拿大公民謝倫柏格（Robert Lloyd Schellenberg）因運毒宣判維持死刑原判定讞。

前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）說，「時機並非意外，沒有所謂巧合」，他把這些逮捕喻為「劫持人質」。

他向法新社表示：「中國政府想要施壓加拿大，我們顯然可以看見中國策略在運作，而且手段日趨嚴厲。中國越來越常使用這樣的方法，是民主國家的真正憂患。」

加拿大總理杜魯多譴責史佩弗的定罪與判決「令人無法接受且不公正」。許多加拿大盟友都表達對渥太華的支持。

然而亞伯達大學（University of Alberta）中國學院主任侯秉東（Gordon Houlden）卻說，儘管擁有支持，「渥太華和北京間的權力不對稱日趨顯著，限制了加拿大的對抗能力」。

對項塔爾而言，只有一個解方：美加中的「三邊外交」。

他認為，若沒有釋放孟晚舟，很難希望中國能出現任何退讓，甚至中國會持續「將司法體系變為武器」。康明凱仍在等待判決，日期尚未宣布。

趙樸說，他預期康明凱會獲得更嚴厲的判決，「因為中國知道由於他是前外交官，這能帶來重大影響」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天呼籲北京立即釋放史佩弗和康明凱；加拿大外交部長加諾（Marc Garneau）則說，正和華府「密切討論」如何確保他們獲釋。

根據趙樸，其中一個方法是讓美國撤銷對孟晚舟的指控，或與中國達成協議，但他補充，目前為止，美國沒有讓步的跡象。

侯秉東說，他不認為美國在這件事件上跟加拿大同樣感到急迫。

與此同時，透過威脅杯葛北京冬季奧運來施壓中國的呼聲，在加拿大也越來越高。