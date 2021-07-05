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中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

記者林則宏／綜合報導
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中國日報6日報導，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時被美方拒簽。報導指控，拜登政府一方面試圖順應美國各大學要求大量吸收中國留學生、保證學費收入的呼聲，另一方面卻仍舊延續打壓理工科中國研究生和學者的「錯誤政策」，嚴重損害中國留學人員合法權益。

中國日報指出，近日，500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時，被美國使領館以不符合美國「《移民和國籍法》第212條(f)款及第10043號總統令」為由拒簽。這些學生近期發出聯名信，要求美方切實解決對中國學生的歧視打壓問題。

據悉，這500多名學生均為申請赴美攻讀博士或碩士學位的研究生，大部分學習電氣電子工程、計算機、機械、化學、材料科學、生物醫學等理工類專業。

擬就讀的美國大學包括：哈佛大學、耶魯大學、加州大學柏克萊分校、麻省理工學院、約翰霍普金斯大學等，約四分之一學生獲得了美方獎學金，絕大部分學生辦理簽證的時間是在拜登政府上台後。

中國日報表示，美國政府「惡意打壓」中國留學生和學者的無理行徑也引起美國教育界的關切和擔憂。

今年6月10日，美國教育委員會主席米切爾代表全美30所高等教育機構致函美國務院東亞和太平洋事務局、領事局、國際安全和不擴散局、教育與文化局負責人，表示「收到了關於10043號總統令被非常廣泛地適用而引發麻煩的報告」，對由此延誤中國學生學術生涯和關鍵項目進度表示關注，要求美國務院再次就該總統令的執行情況予以說明。

在中美關係惡化後，針對川普政府刻意「打壓」中國留學生，中國教育部就曾在2019年6月發布「赴美留學預警」。

中國日報引述據知情人士透露，拜登政府上台以來，仍接連發生中國赴美學者和留學生簽證受阻或遭到拒簽、在機場被無故長時間搜查盤問甚至原機遣返、在美期間遭到騷擾、無理扣留或安全部門約談等事件。

報導呼籲，有赴美計劃的中國學生和學者，對赴美留學和訪學作出客觀、理性的評估和預期，避免自身遭受不必要的損失。

中國留學生 美國 教育部

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