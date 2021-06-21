新書爆：疫情初期 川普想把海外染疫公民送關達納摩灣

華郵記者新書「噩夢般場景：川普政府回應改變歷史的疫情內幕」爆料稱，新冠初始，時任總統川普曾詢問在海外染疫的美國公民可否送往專囚恐怖犯的關灣隔離。(路透資料照片)

華盛頓郵報記者阿布塔列柏(Yasmeen Abutaleb)、帕列塔(Damian Paletta)合寫的爆料新書「噩夢般場景：川普 政府回應改變歷史的疫情內幕」(Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History)中指出，美國 出現新冠疫情初期，時任總統川普曾考慮，將海外染疫美國人送往關達納摩灣(Guantanamo Bay)隔離。

即將於29日出版的新書中指出，疫情爆發初期，白宮 官員曾辯論是否要將在海外確診的美國民眾帶回美國照料，川普對於壓低美國本土確診案例數量非常介意，對於應把確診民眾送往何處有著自己的一套看法。

「我們進口商品，不進口病毒」

「我們不是擁有一座小島嗎？」川普2020年2月曾在白宮戰情室詢問在座官員說：「關達納摩灣如何？」

關達納摩灣位於古巴東南方，美國沒有主權，但在該處設有海軍基地及拘留中心。

川普在會議中還對幕僚說：「我們進口商品，我們不要進口病毒。」

書中寫道，川普提出把確診美國民眾送往關達納摩灣的提議，讓幕僚為之咋舌；後來川普再度提出相同意見時，很快便被幕僚勸退，理由是把確診民眾送到美國羈押恐怖主義嫌犯的相同地點隔離，恐將引發輿論撻伐。

阿布塔列柏與帕列塔共計採訪了180多人，其中包括白宮資深官員、聯邦政府衛生主管機關高層官員；透過受訪者內幕爆料，讓外界得以一窺去年川普政府面對疫情爆發的雜亂無章，以及白宮抗疫小組成員之間的權力鬥爭，各單位之間勾心鬥角讓合作受阻，幕僚群則是費盡全力防止川普憑著天馬行空的想法任意行事。

「檢測讓我輸連任！哪個白癡？」

書中指出，川普渴望出現好消息，相信肯定會出現神奇療法能夠治癒新冠病毒，而川普自己後來感染病毒時，病情實際上比白宮官員對外公布的還更嚴重。

消息人士透露，川普非常擔心美國爆發疫情可能影響連任選舉。川普2020年3月18日與當時的衛生部長阿查爾(Alex Azar)講電話時高聲痛罵：「做一堆檢測簡直害死我了！」

川普還說：「檢測會讓我輸掉連任！是哪個白癡要聯邦政府做檢測的？」川普在電話那端破口大罵的聲量之高，連阿查爾助理都能聽得一清二楚。

口罩延宕 庫許納：6月我們一起死

書中寫道，阿查爾在電話中回答川普：「您是說庫許納嗎？」川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)在這通電話的五天之前，才剛接手主管與民間企業共同配合推出的全國病毒篩檢計畫。

書中指出，庫許納2020年3月間得知衛生部訂購的600萬個口罩發生出貨遭到延宕，6月前恐將無法運抵時，以髒話辱罵掌理防災準備及急難因應的衛生部助理部長凱德雷(Robert Kadlec)是個「XXX笨蛋」。

庫許納還怒吼：「到了6月我們就都一起死。」