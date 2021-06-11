美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

隨著美國疫苗普及供應充裕，各地出現「疫苗觀光」刺激經濟。圖為墨西哥旅客在洛杉磯機場施打免費疫苗。中央社

美國疫苗 充裕，用疫苗刺激觀光有如「新常態」。洛杉磯機場近日啟用免費疫苗施打處，吸引許多外國旅客提著行李前來接種疫苗。不過，也有專家認為疫苗應該優先打在最需要的人身上，而不是有能力跨國旅行的人們。

洛杉磯國際機場 發言人蒙哥馬利（Heath Montgomery）接受中央社訪問表示，目前機場設有2處疫苗站，免費供應嬌生疫苗，不需要預約，不限居民，外國旅客到場就能立即接種。

繼阿拉斯加、紐約、德州等地大方歡迎旅客打疫苗，洛杉磯機場近日也加入「疫苗觀光」（vaccine tourism）行列。蒙哥馬利表示，機場設置疫苗站目的是為了讓更多人可以打到疫苗，洛杉磯機場每天約有70 萬旅客到訪。

「能提供越多人打疫苗，對美國或全世界都是一件好事」。蒙哥馬利表示，外國旅客為了疫苗而到訪，「疫苗觀光」必然發生，對機場來說，希望藉此機會讓更多人打到疫苗，幫助世界加快復甦。

外號「彭大」、靠著分享日本自助旅行資訊在臉書社群擁有55萬追隨者的台灣旅遊部落客彭國豪6日從日本飛美國，48小時快閃洛杉磯，施打免費嬌生疫苗。他接受中央社訪問表示，這趟旅行很划算。

彭大使用過去累計的旅程點數購買機票和住宿，美國之行花費不多就能獲得疫苗的保護力，對於經常往返台日出差的他，走一趟美國就能消除大部分的染疫風險，「我花3天時間，至少獲得90天保護力」。

彭大在社群分享這趟美國打疫苗之行，獲得不少網友詢問。他發現，很多人像他一樣，在疫情之下仍有出國洽公求學、出差外派等需求。他認為這時若能利用美國免費疫苗，提早獲得保護力，對台灣防疫也是盡一分心力。

中央社記者今天走訪洛杉磯國際機場的疫苗站，一個上午有來自秘魯、菲律賓、韓國、墨西哥等外國旅客提著行李前來接種。

來自菲律賓的船員傑森（Jason Chavez Jr.）受訪表示，他因為工作因素停留洛杉磯，得知機場有免費施打疫苗的機會，與同事一起前來接種。他說，菲律賓接種疫苗仍需要一定手續，這裡的流程非常有效率。

在墨西哥航空（Aeromexico）擔任空服員的派蒂（Paty Ramirez）帶著兒子貝多（Beto Ramirez）前來打疫苗，過程中她拿著手機為兒子記錄擺脫疫情的這一刻。

派蒂受訪表示，因為美國提供這樣的免費疫苗，使得航空業早日恢復，對從業人員的工作生計也是一件好事。今天接種疫苗的貝多呼籲，只要有機會打疫苗，別再猶豫，這樣做能夠拯救生命。

同樣來自墨西哥的潔西卡（Jessica）與家人來美國旅行順道打疫苗。她很驚訝，下飛機沒幾分鐘，馬上就打到疫苗，真的非常方便有效率。

美國疫苗在去年底問世之後，民眾排隊打疫苗，出現外州或外國入境打疫苗的「疫苗觀光」現象，引發批評。但隨著6月以來，美國人超過50%已施打1劑疫苗，疫苗過剩，庫存數百萬劑嬌生疫苗將在6月底到期，「疫苗觀光」瞬間翻身，如今成了刺激經濟的良藥。

旅遊業者、美國亞洲旅行社副總李元綱（Frank）向中央社記者表示，過去一年美國的旅遊業務幾乎停擺歸零，近日隨著疫苗普及，美國國內旅遊開始恢復，但國際市場估計仍要兩年到三年的時間復甦。

李元綱表示，包括阿拉斯加、紐約、德州、洛杉磯等地推出疫苗觀光，藉由疫苗吸引遊客，對於飽受重創的觀光業具有一定的補償效果，旅客到美國之後，住宿、餐飲和交通等花費都能刺激經濟。

儘管「疫苗觀光」對美國經濟、外國旅客是雙贏局面，但學者提出批評，認為利用疫苗振興觀光處於道德上的模糊地帶，在世界大部分國家仍然缺乏疫苗的情況下，這種「以疫謀旅客」的疫苗觀光，頗有不知人間疾苦的意味。

專攻醫療觀光的哈佛大學法學院教授柯恩（Glenn Cohen）在麻省理工科技評論（MIT Technology Review ）的報導中指出：「疫苗應該優先打在最需要的人們手上，而不是那些有能力跨國旅行、身體健康的人們身上。」

柯恩肯定美國總統拜登（Joe Biden）政府近日承諾捐出2000萬劑疫苗到COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），但美國城市藉由疫苗刺激觀光在道德上缺乏正當性。他形容：「這就好像人家借你一台車子，讓你載媽媽去醫院，你卻拿這台車子來開Uber營利一樣。」

疫苗鴻溝（vaccine gap）如今成了邁向後疫情時代世界各國急需解決的問題。

COVAX獲得富裕國家和藥廠的承諾，目標是今年為疫情嚴重的低收入國家供應20億劑的疫苗。但實際的情況遠遠不及，5月底為止，COVAX只取得了6500萬劑，距離原訂5月分配1.7億劑仍有一大段距離。