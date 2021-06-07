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油管遭「黑暗面」勒索 司法部：已追回部分比特幣贖金

編譯張君堯／即時報導
美國司法部7日宣布，已經收回全美最大燃油管道業者「Colonial Pipeline」被勒索的多半比特幣贖金。上月，該業者支付給駭客集團「黑暗面」數百萬美元的加密貨幣作為贖金，這次網絡攻擊事件也使其主要管道被關閉多日，造成東海岸近一半的燃料供應出現中斷。(美聯社)
美國司法部7日宣布，已經收回全美最大燃油管道業者「Colonial Pipeline」被勒索的多半比特幣贖金。上月，該業者支付給駭客集團「黑暗面」數百萬美元的加密貨幣作為贖金，這次網絡攻擊事件也使其主要管道被關閉多日，造成東海岸近一半的燃料供應出現中斷。(美聯社)

美國司法部7日宣布，已經收回全美最大燃油管道業者「Colonial Pipeline」被勒索的多半比特幣贖金。上月，該業者支付給駭客集團「黑暗面」（Dark Side）數百萬美元的加密貨幣作為贖金，這次網絡攻擊事件也使其主要管道被關閉多日，造成東海岸近一半的燃料供應出現中斷。

司法部副部長摩納哥（Lisa Monaco）7日在記者會上表示「今天早些時候，司法部找到並奪回了『Colonial Pipeline』公司在上個月被勒索軟件攻擊後支付給『黑暗面』的大部分贖金」，並強調勒索軟件攻擊事件是「不可接受的」、「當它們針對美國重要的基礎設施發動攻擊，我們將不遺餘力地做出回應」。

據報導，「Colonial Pipeline」的首席執行長布勞特（Joseph Blount）上個月承認，他在得知襲擊事件的幾個小時後，授權向「黑暗面」支付價值430萬美元的比特幣作為贖金，因為他的高管們不確定恢復管線運作需多長的時間。美國調查人員目前一共收回了63.7個比特幣，價值約為230萬美元。

布勞特表示「需要盡一切努力、迅速和安全地重新啟動系統，所以才做出支付贖金的決定，這不是一個能輕易做出的決定」，然而因為數以千萬計的美國人依靠著該公司，無論是醫院、緊急醫療服務、執法機構、消防部門、機場、卡車司機和旅行的公眾，因此重點仍是繼續運營、並安全地運送燃油。

上月7日，「黑暗面」對「Colonial Pipeline」的管道進行突襲，導致該公司被迫關閉部分的輸油網絡，該管道系統負責輸送美國東海岸約45%的燃油，上月10日，聯邦調查局（FBI）證實，「黑暗面」組織須對破壞輸油管網絡事件負責。

美國總統拜登（Joe Biden）7日也表示，美國情報機構發現「黑暗面」位於俄羅斯，他將與俄羅斯總統普亭（Vladinir Putin）近一步討論相關情況。拜登指出「到目前為止，我們的情報人員沒有證據表明，俄羅斯參與其中，儘管有證據表明，駭客的勒索軟件在俄羅斯。他們有一些責任來處理這個問題」。

司法部副部長摩納哥7日在記者會上表示「今天早些時候，司法部找到並奪回了『Colo...
司法部副部長摩納哥7日在記者會上表示「今天早些時候，司法部找到並奪回了『Colonial Pipeline』公司在上個月被勒索軟件攻擊後支付給『黑暗面』的大部分贖金」。(路透)

美國 俄羅斯 司法部

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