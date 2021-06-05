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加州30年「突擊武器禁令」 法官：違憲，家有AR-15完美

中央社／洛杉磯4日綜合外電報導
美國聯邦法官今天駁回加州已有30年歷史的突擊性武器禁令，加州州長紐森立即發表譴責，並誓言不會退縮。(Getty Images)
美國聯邦法官今天駁回加州已有30年歷史的突擊性武器禁令，加州州長紐森立即發表譴責，並誓言不會退縮。(Getty Images)

美國近來各地槍枝相關兇殺案大幅攀升之際，美國聯邦法官今天駁回加州已有30年歷史的突擊性武器禁令，加州州長紐森（Gavin Newsom）立即發表譴責，並誓言不會退縮。

美國聯邦法官貝尼德斯（Roger T Benitez）在長達94頁的判決書中指出，加州1989年制定的突擊性武器禁令違憲，他同時也捍衛美國民眾持有半自動步槍的權利。

貝尼德斯在判決書中寫道：「跟瑞士軍刀一樣，常見的AR-15步槍是住家防衛武器和家園防禦裝備的完美結合。」

貝尼德斯主張：「落入罪犯、暴君和恐怖分子手中的槍枝彈藥是危險的，若落在奉公守法公民的手中則佳。」

貝尼德斯表示，他會給加州30天的時間上訴。加州州長紐松表示，這項裁決對「公共安全構成直接威脅」，他誓言提出挑戰。

紐森發表聲明說：「我們不會在這場戰鬥中退縮，我們認為符合常理的槍枝法案可以拯救生命，將持續推動。」

這項判決適逢美國各地槍枝暴力事件激增之際，在逾一周前，加州才發生一名心懷不滿的公共運輸單位員工開槍事件，造成9人死亡。

當局本周搜索這名槍手住家時，起出12把槍、約2萬2000發子彈，以及疑似汽油彈（Molotov cocktails）的爆裂物。

佛羅里達州、印地安納州、加州、科羅拉多州和喬治亞州也發生大規模槍擊事件，美國總統拜登（Joe Biden）表示，槍枝暴力激增已經成為一種「流行病」。

針對紐約州規定在家以外地方不得攜槍的立法，美國最高法院也預定就槍枝團體支持的法律挑戰進行聆訊。

這將是美國最高法院十多年來首宗涉及憲法第二修正案（Second Amendment）的重大案件。美國憲法第二修正案保障人民持有武器的權利。

由於2019冠狀病毒疾病疫情（COVID-19）疫情，美國很多民眾待在家中，工作場所暴力事件減少，不過，槍枝銷售紀錄也創下新高。

紐約時報（New York Times）報導，去年3月，關於購買槍枝者的每週聯邦背景調查件數首度超過100萬。

美國聯邦法官今天駁回加州已有30年歷史的突擊性武器禁令，加州州長紐森立即發表譴責...
美國聯邦法官今天駁回加州已有30年歷史的突擊性武器禁令，加州州長紐森立即發表譴責，並誓言不會退縮。(美聯社)

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