英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

近來新冠肺炎病毒是否與中國 生物安全等級最高的「中國科學院武漢 國家生物安全實驗室」有關的說法浮上台面，一份備受爭議、主張新冠病毒係由人造，且中國企圖透過「反向工程」隱瞞此事的研究再度引發討論。

此研究由倫敦大學聖喬治學院(SGUL)教授達格利甚(Angus Dalgleish)及挪威科學家、已開發出候選新冠疫苗 的製藥公司Immunor董事長索倫森(Birger Sørensen)所主張，更新的研究報告將發布在新一期的「Quarterly Reviews of Biophysics」。

兩名科學家主張，新冠病毒有個獨一無二的特徵，就是刺突上連續四個帶正電荷的胺基酸型態，這不但讓病毒更易傳染，而且由於同性互斥，因此「極不可能」在自然環境中生成，最有可能的是從蝙蝠洞等自然環境取得病毒後，經由「加工」而成。

他們對新冠病毒的另一個「違反自然」的論述是，一般來說，病毒廣泛傳播而突變後，通常會變得更具傳染力，但是對人體的威脅性會降低，這與當前的病毒發展相悖。

這兩位科學家也在報告中懷疑，去年初大量中國科學家進入基因庫的情景，是在進行「反向工程」，營造出此病毒是在去年初「突然」由自然生成，並傳染人類的假象。

此外，這二位科學家也將在報告中闡述，指中國如何破壞、隱瞞、竄改數據，並讓所有知情的科學家噤聲。

他們的研究並未得到更主流的學界認可：奧斯陸大學疫苗專家葛羅德蘭(Gunnveig Grødeland)就病毒的「獨一無二」提出反例；27名科學家2月在期刊「刺胳針」(Lancet)發聲明，譴責新冠病毒「非自然」的「陰謀論」，儘管後來有三名科學家回此聲明。

不過華盛頓郵報、「自然」(Nature)期刊都曾指2017年成立的武漢實驗室環境安全不佳，病毒洩漏機率高；美國國家情報總監辦公室4月30的聲明則表示，主流科學界不認為新冠病毒係由人造，但是將「嚴格檢視」，瞭解實驗室是否有可能洩漏病毒。

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