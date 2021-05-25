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布林肯：美國將助加薩重建 不會讓哈瑪斯受益援助

中央社耶路撒冷25日綜合外電報導
美國務卿布林肯(左)與以色列總理內唐亞胡召開聯合記者會。(美聯社)
美國務卿布林肯(左)與以色列總理內唐亞胡召開聯合記者會。(美聯社)

美國國務卿布林肯今天表示，美國將全力協助重建遭受重創的加薩走廊，並支持以色列和武裝組織哈瑪斯之間的停火，但他堅稱絕對不會讓控制加薩的哈瑪斯從援助中受益。

21日開始的停火終結加薩境內及周邊長達11天的軍事衝突後，被以色列占領的東耶路撒冷部分地區仍動盪不安。布林肯（Antony Blinken）銜命出訪中東，首站來到以色列，接著將訪問鄰近的埃及和約旦。

布林肯與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會時鄭重表明，國際提供援助重建殘破的加薩時，美國不會允許哈瑪斯（Hamas）從中受益。他稍後將在約旦河西岸（West Bank）會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）

他說：「我們將與所有的夥伴密切合作，以確保哈瑪斯不會從重建援助受益。」

內唐亞胡則警告，若哈瑪斯違反停火協議，以色列將下重手還擊。他說：「若哈碼斯破壞停火並攻擊以色列，我們將強而有力地還擊。」

布林肯此行並未會晤被美國與其他西方國家政府列入恐怖組織黑名單的哈瑪斯。他稍早曾表示，此行目的是為了支持「鞏固停火的努力」。

他重申：「美國完全支持以色列自衛的權利。」

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