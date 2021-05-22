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美陸戰隊司令：美中一戰或可避免 但會持續競爭

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
美國陸戰隊司令柏格（David Berger）近日表示，美中一戰並非不可避免，但兩國會持續競爭。 路透
美國陸戰隊司令柏格（David Berger）近日表示，美中一戰並非不可避免，但兩國會持續競爭。 路透

美國陸戰隊司令柏格（David Berger）近日表示，美中一戰並非不可避免，但兩國會持續競爭。他還說，台灣是一個「不對稱問題」，台灣必須自我防衛，美國也應協助台灣自衛。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，柏格5月18日在華府的布魯金斯研究所（Brookings Institution）主辦線上論壇中說，他不認為美中一戰勢不可免，他相信兩國都能採取一些措施來避免戰爭。

近期一些談到要在印度太平洋地區反制中國的言論，都提及中國控制台灣的野心。美國前印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）日前向國會表示，他認為中國會在未來6年內試圖採取行動併吞台灣。

柏格形容，台灣是一個「不對稱問題」（asymmetrical problem），台灣必須自我防衛，因此美國應找到方法協助台灣自衛。

柏格表示：「如果要談全球競爭或戰略競爭，就不能不提台灣和周邊區域。但我認為在這一點上，以對稱的視角來看台灣、中國和美國，就太單純了。」

他說：「從安全角度來看，這是一個不對稱問題，且不僅限於區域性，所以必須開放思維去想想，這不只是他們對我們、對台灣有多少火力的問題，沒這麼簡單。」

柏格還說，一旦中國選擇奪取對台灣的控制權，美國就該為衝突擴大到所有領域、擴大到印太地區以外的可能性做好準備。

台灣 美國 中國

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