我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參院委員會無異議通過 禁政府設備下載TikTok

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登，攝於12日。124名美軍退將前一天發表聯名公開聲明，指稱總統大選遭到操縱，並質疑拜登的意識能力。美聯社
美國總統拜登，攝於12日。124名美軍退將前一天發表聯名公開聲明，指稱總統大選遭到操縱，並質疑拜登的意識能力。美聯社

繼法國發生退將發表公開信砲轟總統馬克宏後，超過120位美軍退將11日發表聯名公開聲明，指稱總統大選遭到操縱，也質疑拜登總統的意識能力，其他現役與退役美軍軍官隔天則緊接著發聲，直指這封公開信是「軍方被拖入黨派戰爭戰壕」的危險新信號。

POLITICO報導，這封計有124名退將署名的公開聲明來自一個名為「Flag Officers 4 America」的團體，指美國正處於「憲法權利受到全面爆發攻擊」的「嚴峻危險之中」，暗示2020年總統選舉被操縱成有利於拜登，接著又稱民主黨掌控國會與政府，讓美國朝著極左轉，往社會主義與馬克斯主義者形式的極權政府方向邁進，「現在必須透過選出始終捍衛我們憲政共和國的國會與總統候選人反擊」。

這批退將在公開信質疑「三軍統帥的心理與生理狀況」，對邊境築牆等許多高度爭議性問題發出警告，並批評國會高層將部隊部署在國會山莊周圍是「將美軍當成政治棋子使用」。

消息傳開後，引來現役與退役美軍的一輪譴責。一位匿名的現役海軍軍官就指此事「令人不安與魯莽」，在美國空軍官校任教的退役上校烏里奇（Marybeth Ulrich）稱之為「反民主」。軍民關係專家高比（Jim Golby）則砲轟公開聲明是「利用軍階與軍方聲譽進行如此令人噁心又明目張膽黨派攻擊的可恥努力」。

美軍退役軍官常在選戰選邊站與支持候選人，但「Flag Officers 4 America」在非選戰季節表態，聲明的措辭激烈，甚至到憤怒程度，同時又大力製造陰謀論，就算多數署名退將數十年前就離開軍旅，仍讓眾多長期觀察家倍感衝擊，認為特別越界與危險。

美國參謀首長聯席會議前主席、退役海軍上將穆倫批評，公開信充斥「右翼共和黨人論題」，「我認為此事傷害軍方，進而傷害國家」

美國 拜登 邊境

上一則

百餘共和黨要員喊話：若不切割川普將另組新黨

延伸閱讀

「控制住了」 單日600染疫死 美10個月來最低

「控制住了」 單日600染疫死 美10個月來最低
拜登晤國會4領袖 談基建受挫 共和黨反對加稅

拜登晤國會4領袖 談基建受挫 共和黨反對加稅
昔日聯手促協議 拜登、麥康諾如今沒共識

昔日聯手促協議 拜登、麥康諾如今沒共識
涉不當行為 聖他克拉拉大學校長辭職

涉不當行為 聖他克拉拉大學校長辭職

熱門新聞

王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
比爾蓋茲生命中的另一個女人企業家Ann Winblad。蓋茲與梅琳達的婚姻協議中說，蓋茲每年會與Ann在北卡海邊小屋共度長周末。(Getty Images)

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

2021-05-05 09:28
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。美聯社

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

2021-05-12 11:54

1張圖看疫情：全美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

2021-05-13 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體
「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低