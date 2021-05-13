124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

美國總統拜登，攝於12日。124名美軍退將前一天發表聯名公開聲明，指稱總統大選遭到操縱，並質疑拜登的意識能力。美聯社

繼法國發生退將發表公開信砲轟總統馬克宏後，超過120位美軍退將11日發表聯名公開聲明，指稱總統大選遭到操縱，也質疑拜登 總統的意識能力，其他現役與退役美軍軍官隔天則緊接著發聲，直指這封公開信是「軍方被拖入黨派戰爭戰壕」的危險新信號。

POLITICO報導，這封計有124名退將署名的公開聲明來自一個名為「Flag Officers 4 America」的團體，指美國 正處於「憲法權利受到全面爆發攻擊」的「嚴峻危險之中」，暗示2020年總統選舉被操縱成有利於拜登，接著又稱民主黨掌控國會與政府，讓美國朝著極左轉，往社會主義與馬克斯主義者形式的極權政府方向邁進，「現在必須透過選出始終捍衛我們憲政共和國的國會與總統候選人反擊」。

這批退將在公開信質疑「三軍統帥的心理與生理狀況」，對邊境 築牆等許多高度爭議性問題發出警告，並批評國會高層將部隊部署在國會山莊周圍是「將美軍當成政治棋子使用」。

消息傳開後，引來現役與退役美軍的一輪譴責。一位匿名的現役海軍軍官就指此事「令人不安與魯莽」，在美國空軍官校任教的退役上校烏里奇（Marybeth Ulrich）稱之為「反民主」。軍民關係專家高比（Jim Golby）則砲轟公開聲明是「利用軍階與軍方聲譽進行如此令人噁心又明目張膽黨派攻擊的可恥努力」。

美軍退役軍官常在選戰選邊站與支持候選人，但「Flag Officers 4 America」在非選戰季節表態，聲明的措辭激烈，甚至到憤怒程度，同時又大力製造陰謀論，就算多數署名退將數十年前就離開軍旅，仍讓眾多長期觀察家倍感衝擊，認為特別越界與危險。

美國參謀首長聯席會議前主席、退役海軍上將穆倫批評，公開信充斥「右翼共和黨人論題」，「我認為此事傷害軍方，進而傷害國家」