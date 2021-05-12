錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。美聯社

在川普 彈劾案中投下贊成票的共和黨 懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。百餘名共和黨員13日將發表以「呼籲美國重生」(A Call For American Renewal)為題的公開信，要求共和黨與前總統川普切割並改弦更張，否則將另組第三政黨。

錢尼失去黨團領導地位後，川普12日上午發表聲明，形容她是個「尖酸刻薄、糟糕透頂的人」。原為眾院共和黨團第三號人物的麗茲‧錢尼，曾與川普選舉陰謀論公開唱反調，成為挺川陣營眼中釘。

挺川派共和黨紐約州聯邦眾議員艾麗斯‧史提法尼克(Elise Stefanik)將遞補錢尼的黨團領導空缺。

路透社報導指出，這封聯名信是萌生去意共和黨員的「試水溫」動作，這些共和黨員不滿共和黨遭到持續散布選舉陰謀論的川普掌控。

聯名信發起人之一、前任國土安全部長幕僚長泰勒(Miles Taylor)，2018年曾匿名投書紐約時報 寫道：「共和黨早已毀壞。現在是理智派起來反抗激進派的時候。」

今年1月6日發生國會暴動後，泰勒等人2月間便曾宣布打算脫黨另組新黨。

路透社報導，絕大多數共和黨員依舊高度效忠川普。

紐約時報報導，泰勒指出，參加「呼籲美國重生」聯名信連署的共和黨員，包括前任大使、州長、國會議員及內閣部會首長。

聯名信中主張共和黨應該回歸有操守的領導，拒絕分化及陰謀論，「否則將面臨一個新星政黨的挑戰，新政黨的成立宗旨在於為錢尼等共和黨員而奮戰，也將對抗謊言及製造恐懼」。

黨團領導地位被拔除之後，錢尼是否加入連署，備受矚目。今年2月間，錢尼被媒體問到對於部分黨內同僚揚言籌組第三政黨有何看法時答道，如此一來將導致民主黨更加坐大。

路透社報導，泰勒率領的改革派先前曾獲幾位重量級共和黨人士支持，包括前國土安全部長芮吉(Tom Ridge)、前環保署長惠特曼(Christine Todd Whitman)、前運輸部長皮特斯(Mary Peters)以及前聯邦眾議員鄧特(Charlie Dent)、康斯塔克(Barbara Comstock)、瑞博(Reid Ribble)、愛德華茲(Mickey Edwards)等。