我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

記者顏伶如／綜合報導
在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。美聯社
在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。美聯社

川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。百餘名共和黨員13日將發表以「呼籲美國重生」(A Call For American Renewal)為題的公開信，要求共和黨與前總統川普切割並改弦更張，否則將另組第三政黨。

錢尼失去黨團領導地位後，川普12日上午發表聲明，形容她是個「尖酸刻薄、糟糕透頂的人」。原為眾院共和黨團第三號人物的麗茲‧錢尼，曾與川普選舉陰謀論公開唱反調，成為挺川陣營眼中釘。

挺川派共和黨紐約州聯邦眾議員艾麗斯‧史提法尼克(Elise Stefanik)將遞補錢尼的黨團領導空缺。

路透社報導指出，這封聯名信是萌生去意共和黨員的「試水溫」動作，這些共和黨員不滿共和黨遭到持續散布選舉陰謀論的川普掌控。

聯名信發起人之一、前任國土安全部長幕僚長泰勒(Miles Taylor)，2018年曾匿名投書紐約時報寫道：「共和黨早已毀壞。現在是理智派起來反抗激進派的時候。」

今年1月6日發生國會暴動後，泰勒等人2月間便曾宣布打算脫黨另組新黨。

路透社報導，絕大多數共和黨員依舊高度效忠川普。

紐約時報報導，泰勒指出，參加「呼籲美國重生」聯名信連署的共和黨員，包括前任大使、州長、國會議員及內閣部會首長。

聯名信中主張共和黨應該回歸有操守的領導，拒絕分化及陰謀論，「否則將面臨一個新星政黨的挑戰，新政黨的成立宗旨在於為錢尼等共和黨員而奮戰，也將對抗謊言及製造恐懼」。

黨團領導地位被拔除之後，錢尼是否加入連署，備受矚目。今年2月間，錢尼被媒體問到對於部分黨內同僚揚言籌組第三政黨有何看法時答道，如此一來將導致民主黨更加坐大。

路透社報導，泰勒率領的改革派先前曾獲幾位重量級共和黨人士支持，包括前國土安全部長芮吉(Tom Ridge)、前環保署長惠特曼(Christine Todd Whitman)、前運輸部長皮特斯(Mary Peters)以及前聯邦眾議員鄧特(Charlie Dent)、康斯塔克(Barbara Comstock)、瑞博(Reid Ribble)、愛德華茲(Mickey Edwards)等。

共和黨 川普 紐約時報

上一則

新冠疫苗接種者染疫 CDC限制研究 學者：將付出代價

延伸閱讀

川普卸任後首場募款餐會 入場券每人25萬元起跳

川普卸任後首場募款餐會 入場券每人25萬元起跳
麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵
川規拜隨 拜登延長川普時代「封殺華為」禁令

川規拜隨 拜登延長川普時代「封殺華為」禁令
川普曾喊廢 拜登政府擬恢復國際創業簽證

川普曾喊廢 拜登政府擬恢復國際創業簽證

熱門新聞

王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
比爾蓋茲生命中的另一個女人企業家Ann Winblad。蓋茲與梅琳達的婚姻協議中說，蓋茲每年會與Ann在北卡海邊小屋共度長周末。(Getty Images)

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

2021-05-05 09:28
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38

1張圖看疫情：全美3277萬人確診 35.1%民眾完成接種

2021-05-12 03:00
華府特區聯邦地區法院法官5日裁定，CDC頒布逼遷禁令逾越權限。圖為洛杉磯市民眾示威反逼遷。(路透)

聯邦法院推翻CDC逼遷禁令 近4百萬房客恐失住所

2021-05-06 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒