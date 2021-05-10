美學者：「戰略清晰」是從根本改變一中政策 美應避免

曾任中情局亞太事務國家情報官的喬治華盛頓大學外交事務教授沙特10日表示，美國應維持「一個中國」政策，避免因終止一中政策，造成可能的危機與主要分裂。（路透）

美國 拜登政府表態反對將對台灣的「戰略模糊」政策，改為「戰略清晰」；曾任中情局亞太事務國家情報官的喬治華盛頓大學外交事務教授沙特（Robert Sutter）10日表示，走向戰略清晰就是從根本改變一個中國政策的象徵，美國應維持「一個中國」政策，避免因終止一中政策，造成可能的危機與主要分裂。

蘭德公司（RAND）資深分析師葛萊斯曼（Derek Grossman）表示，他也反對戰略清晰，因北京 將被迫反應；北京深知若他們入侵台灣，美國將支持台灣，且拜登政府正在強化同盟與夥伴關係，此時改變戰略模糊策略授人以柄，這會讓提供台灣安全的目的落空。

美國喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）10日舉行「拜登上任一百天的亞洲與對台政策」，邀請沙特、葛萊斯曼和前美國助理貿易代表魏索（Barbara Weisel）對談。

隨著中國對台軍事和經濟壓力漸增，華府幾番論戰是否需要改變長期的戰略模糊策略，以捍衛台海現況和區域穩定；白宮印太事務協調總監坎伯（ Kurt Campbell）4日表示，這樣的轉變含有風險，「所謂戰略清晰會有一些重大缺點」。

坎伯表示，考量到美國和中國軍力部署距離很近，真正的短期和中期風險是來自「意外和不慎」；重要的是雙方建立互信，確保危機之際能互相溝通。

「這是戲劇化的一步，是在改變一中政策基本原則。」沙特說，改採戰略清晰實際可能影響不大，卻因為公然冒犯北京，可能產生極度裂解性的後果，美國應持續維持一中政策。

「這該問台灣人意見。」葛萊斯曼說，長期民調顯示台灣人喜歡戰略模糊，不想改變現狀，不想宣布獨立，也必然不希望美國改變，「將美台關係升級為官方關係，只會激怒北京。」

在談論戰略模糊時，有讀者問到「若修正台灣關係法 ，會給出什麼建議？」沙特表示，「千萬別這麼做」，因為後果未知，風險極高。

有關台灣安全，葛萊斯曼表示，他支持台灣發展整體防衛構想（ODC），看拜登政府接下來對台軍售項目，和國防部即將公布對中國政策的建議，都能更明確了解拜登政府對台防衛構想。

葛萊斯曼關注北京對台灣和區域日益增加的軍事威脅，肯定美國國安首長及美日領導人聯合聲明公開關切台海局勢。

沙特則認為，他不認為北京有意與美國發生軍事衝突，因中國在強化自身實力同時仍須依賴美國經濟；因此，即便前總統川普多方圍堵，北京都沒選擇正面軍事衝突。

至於經濟，魏索說，貿易不是拜登執政的優先項目，對於未來啟動自由貿易協定（FTA）談判並不樂觀，在此之前，有三個部門能與台對接經貿議題。

魏索說，建議美國貿易代表署持續進行台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，作為未來制訂或啟動新雙邊倡議的契機；建議國務院持續進行「台美經濟繁榮夥伴對話」，建議商務部啟動美台整合科學標準，不僅有助未來貿易談判，也能惠及第三國。