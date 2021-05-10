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美聯社最新民調：拜登施政滿意度63%

記者顏伶如／綜合報導
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)10日公布最新聯合民調顯示，對於拜登總統的整體施政表現，63%受訪者回答滿意，覺得不滿意的受訪者有36%；拜登對於新冠疫情的處理，則獲得71%受訪者認同。這項問卷調查中，拜登表現最弱的項目為移民問題，僅43%受訪者表示滿意，不滿意者高達54%。槍枝政策也只有48%受訪者予以肯定。

在外交政策上，拜登整體表現獲54%受訪者肯定。健保問題則有62%受訪者表示滿意，經濟問題方面57%受訪者表示滿意。

這項民調是在今年4月29日至5月3日之間進行，對全美1842名18歲以上成年人進行網路及電話訪查。抽樣誤差在正負3.2%之內。

拜登上台以來的整體施政表現，63%受訪者表示滿意，若以政黨傾向區分，民主黨選民、獨立選民分別有96%、62%肯定拜登施政表現，共和黨選民則僅23%滿意拜登施政。

新冠疫情處理方面，同樣有96%民主黨選民肯定拜登表現，獨立選民、共和黨選民則分別有59%、47%對拜登表現予以肯定。

拜登處理移民問題的表現，70%民主黨選民表示支持，但高達87%共和黨選民表示不滿意。槍枝問題方面，也有高達80%共和黨選民並不滿意拜登的表現。

華盛頓郵報及美國廣播公司新聞部(ABC News)上個月公布的民調，拜登施政滿意度為52%，對拜登施政表現不滿意的受訪者則有42%。

華盛頓郵報10日報導，美聯社與NORC公共事務研究中心的調查結果與最近出爐的一連串民調結果大致符合，調查結果顯示拜登對於疫情的因應處理普遍獲得美國民眾認可，但移民問題的處理則較為遜色。

拜登 民調 共和黨

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