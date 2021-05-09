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攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了

編譯季晶晶／綜合報導
類似「黑暗面」的國際駭客組織，勢力似乎越來越大，不斷挑戰執法單位。圖為國土安全部的官黴。(路透)
類似「黑暗面」的國際駭客組織，勢力似乎越來越大，不斷挑戰執法單位。圖為國土安全部的官黴。(路透)

美國東岸輸油管管道商「殖民管線」(Colonial Pipeline)遭駭客發動勒贖軟體攻擊，導致輸油系統中斷至今尚未復原。由於調查才剛展開，數位犯罪的偵查又十分棘手，幕後搞鬼的到底是誰，還未正式公開。但路透報導，一位前美國官員和兩位業界消息來源表示，「黑暗面」(DarkSide)網路犯罪集團有嫌疑，而招致政府機關調查，應是失算之處。

追蹤DarkSide的資安專家說，該集團由有經驗的網路罪犯組成，力求從攻擊目標身上儘可能多撈錢。

總部在波士頓的Cybereason執行長Lior Div說：「他們很新，但很有組織。看起來是曾經做過這種事的人。」

DarkSide是幾個愈來愈專業的數位勒贖集團之一，有電郵名單、一個新聞中心、一條受害者熱線，甚至擬有行為準則，使該集團成為可靠（即使無情）的業務合作夥伴。

Div在內的資安專家說，DarkSide可能是一群勒贖軟體老手，去年中不知從哪兒冒出來，馬上推動了數位犯罪潮。

Div說，「像是有人啟動開關」，過去幾個月，他的公司有超過10位客戶竭力抵禦該集團的駭攻。

DarkSide網站暗示旗下駭客的犯罪資歷，聲稱他們先前勒贖到數百萬美元。該網站設有類似恥辱堂的專頁，公布不願付錢息事寧人的受害者洩密數據，那裡有美國和歐洲等地逾80家公司的失竊文件。

根據路透，很難將DarkSide與愈來愈多的網路勒贖集團區分開來。它與其他組織相像之處是，似乎對講俄語、哈薩克語和烏克蘭語企業手下留情，透露出可能與這些前蘇聯共和國有某種關係。

該集團有公共關係部門，邀請新聞記者查證洩密資料，並聲稱會匿名捐款給慈善團體。

喬治亞理工學院資訊科學系學生Chuong Dong認為，DarkSide的本領並無特別之處，編碼是「很標準的勒贖軟體」。

Div則表示，Dark不同之處在於，攻擊前會對目標進行情報搜集，「他們知道經理人是誰，自己是在和誰對話，也知道錢在哪裡，清楚誰能拍板定案」。

從這個角度來看，Div認為攻擊Colonial Pipeline，造成美東主要輸油管關閉恐導致燃料短缺的嚴重連鎖反應，可能是算計失誤。他說：「對他們來說，美國政府、聯邦調查局涉入，絕不是好買賣。這是他們最不想要的事。」

業界消息來源說，攻擊美輸油管的駭客團體雖然新，但應是老手。但這次駭攻影響太大，招...
業界消息來源說，攻擊美輸油管的駭客團體雖然新，但應是老手。但這次駭攻影響太大，招致聯邦調查局介入調查，可能是失算之舉。此為示意圖。（美聯社）

美國 資安 駭客

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