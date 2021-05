離了比爾蓋茲 梅琳達「女性主義之路」花22年摸索

微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達,兩人3日突然分別推文宣布結束27年婚姻。圖為兩人2017年訪問法國。(路透)

全球最富有的夫妻檔兼慈善家比爾蓋茲 (Bill Gates)和妻子梅琳達(Melinda)宣布結束兩人27年婚姻,不過這名被視為改變人類生活的重要女性,在女性自主的道路上,卻歷經長達22年摸索,外界難以想像。

梅琳達‧蓋茲曾主張「提升女性,也就提升了全人類」,感動「股神 」巴菲特慨捐300億美元,不過她在暢銷著作「提升的時刻」(The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World)卻提到,「我第一次被問到是不是女性主義者時,不知道該說什麼,因為我不認為自己是女性主義者。我不確定我當時了解女性主義是什麼」。

梅琳達在書中指出,「22年後,我成了熱心的女性主義者。對我來說,這很簡單。身為女性主義者相信每個女人都應該能發表意見並發揮她的潛能,且男女應該一起合作克服障礙,終結一直拖累女性的偏見」。

但梅琳達也表示,「即使在十年前,這也不是我能充滿信心說出來的話。我是在多年聆聽女性,經常是辛苦至極的女性心聲後才培養出來的信念,她們的故事教會了我什麼導致不平等,以及人類該如何發展長才」。

事實上梅琳達一直是個以丈夫、子女、家庭為重的傳統女性,書中描述她一次懷孕時的心情五味雜陳,第一時間她甚至還不打算告訴比爾蓋茲,免得妨礙他的工作,而當梅琳達告訴比爾蓋茲,有了小孩之後她就會放棄工作,比爾蓋茲的腦筋一時轉不過來,還一直勸她不要放棄。

不過最終梅琳達還是為了孩子而離開微軟 公司,但很快就開始尋找適當的創意出口,「我離開微軟後最熱心的志業是如何讓老幼女性都親近科技,因為科技在高中、大學和之後都對我的貢獻良多」。

遠流出版社總編輯林馨琴接受中央社訪問時表示,梅琳達從2000年開始投入她與蓋茲共同掛名的基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)工作,在全球做了許多了不起的事,書中描述她與比爾蓋茲深入偏鄉,傾聽婦女的困境與心路歷程,兩人痛哭流涕、真情流露,相當令人動容。

林馨琴說,梅琳達認為「提升女性,也就提升了全人類」,這樣的主張強力召喚美國甚至全球女性,也感動「股神」巴菲特慨捐300億美元支持兩性平權,如今兩人離婚,她與比爾蓋茲共同掛名的基金會將如何運作和分工,都受到各界關注。