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蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

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蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

編譯徐榆涵／綜合報導
比爾蓋茲與梅琳達婚後育有兩女一子，包括25歲的珍妮佛（中間）、21歲的羅里（右一）和18歲的菲比（左一）。取材自臉書
比爾蓋茲與梅琳達婚後育有兩女一子，包括25歲的珍妮佛（中間）、21歲的羅里（右一）和18歲的菲比（左一）。取材自臉書

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）3日透過各自推特發表聯合聲明，宣布決定結束27年婚姻。據了解，梅琳達向法院表示，兩人婚姻出現「無法挽回的破裂」，訴請法官判決離婚。

➤➤➤比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

蓋茲和梅琳達稍早發聲明表示，「經過深思熟慮，且為了我們的關係做了大量努力後，我們決定結束我們的婚姻。過去27年來，我們養育了三名出色的孩子，並創立了一個在世界各地運作的基金會，以幫助所有人都能擁有健康、豐足的生活。我們仍然懷著對這項使命的信念，並將在基金會中共同努力。然而，我們不再相信我們能以夫妻身份在生命下個階段中共同成長。在我們開始新生活時，請給予我們的家人空間和隱私」。

每日郵報報導，梅琳達在3日向華盛頓州金恩郡（King County）高等法院提交的離婚訴請書中寫著，兩人婚姻出現「無法挽回的破裂」，要求法官在兩人「協議分居期結束後判決婚姻終止」。報導指出，離婚文件中並未列出這項「分居協議合約」，但顯然兩人已經分居一段時間。

➤➤➤蓋茲財富有多少？資產遍及股票、豪車、飛機、藝術品

離婚文件同時顯示，蓋茲和梅琳達並無簽署婚前協議，兩人共同財富估達1300億美元，包括遍及五州的房產、私人飛機、達文西藝術品和一批豪華汽車等，因此尚不清楚兩人財產會如何分配。此外，梅琳達未要求贍養費，但要求明年4月召開離婚庭，但據了解，雙方通常會在開庭前達成協議。

比爾蓋茲生於1955年，1975年時創立微軟公司，並於1987年成為全球最年輕的億萬富翁。蓋茲與梅琳達1987年初次相識，隨後在1994年1月1日結婚，兩人婚後育有兩女一子，包括25歲的珍妮佛（Jennifer Gates）、21歲的羅里（Rory）和18歲的菲比（Phoebe）。

珍妮佛3日也在自己的IG限動上表示，家人正在經歷一段「充滿挑戰的時期」，仍在學習如何為自己和家人提供最佳的支持，感激能有足夠的空間來處理這一切。

➤➤➤比爾蓋茲離婚後財產怎麼分？比貝佐斯案例更棘手

兩人分居原因尚不清楚，但梅琳達過去接受採訪時曾說，兩人花了好幾星期時間討論是否要結婚，蓋茲甚至在白板上列出婚姻的優缺點，並暗示過蓋茲在平衡工作和家庭方面遇到困難。

比爾蓋茲宣布離婚，是繼亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）後，史上最貴的離婚案件。當時貝佐斯財產達1372億美元，前妻麥肯琪（MacKenzie）最後得到358億美元，一舉躍居全球第三女富豪。

比爾蓋茲

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