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布林肯：中美軍事對抗不符合兩國利益

記者賴錦宏／綜合報導
美國國務卿布林肯曾在國務院發表上任後首場外交政策演說，列出對抗疫情、復甦民主與因應中國挑戰等8大優先工作事項。（取材自美國國務院網站）
美國國務卿布林肯曾在國務院發表上任後首場外交政策演說，列出對抗疫情、復甦民主與因應中國挑戰等8大優先工作事項。（取材自美國國務院網站）

七國集團（G7）3日起一連三日，在英國倫敦舉行外長會議，英國外相表示，會議期間將會與美國國務卿布林肯會面，討論中國及俄羅斯等議題。

路透報導，布林肯接受哥倫比亞廣播公司的專訪時表示，如果華府向中國進行軍事對抗，將會嚴重違反中美兩國之間的利益與方向。布林肯表示，中國大陸事實上近期對外採取越來越進取與對抗性行為。

布林肯稱，在台灣關係法中，美方對台灣有承諾，協助維持台灣防禦能力，並確保西太平洋地區和平安全。提到中美軍事對抗，布林肯明言就算是向這方向發展，都嚴重不符合兩國利益。

布林肯又表示，美國總統拜登最擔憂的，是中方竊取智慧財產權問題，強調需要團結理念相近國家，反對北京的不正當競爭行為。中國駐美大使館對專訪未有回應。

另外，美國哥倫比亞廣播公司2日播出對布林肯專訪，期間大篇幅提到中國。布林肯指出，中國相信自己未來可以主導世界，而近年在軍事上的咄咄逼人程度前所未有，並加強壓制國內，對外亦更有進犯性，解放軍飛機更頻繁飛入西太平洋，又增加3艘軍艦到南海巡航。他說：「中國已有世上最大規模的海軍，可用來侵犯台灣。」

但他也表示，中美軍事對抗不符合兩國利益，強調拜登政府目的不是圍堵中國，而是捍衛以規則為本的國際秩序。

有關人權問題，布林肯直指中國政府種族滅絕新疆維吾爾人，主持人問及中國的紅線時，他無正面回答，僅指中美無法脫鉤，兩國關係存在複雜性。

中國 布林肯 台灣關係法

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