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民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

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民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

編譯郭宣含╱綜合2日電
部分民主黨籍國會議員敦促拜登政府發放第四輪刺激補助，並持續發放至新冠疫情終結為止。(美聯社)
部分民主黨籍國會議員敦促拜登政府發放第四輪刺激補助，並持續發放至新冠疫情終結為止。(美聯社)

國稅局(IRS)第三輪直接紓困發放1億6100萬元，約200萬人在上周陸續收到1400元的支票；不過部分民主黨籍國會議員已敦促拜登政府發放第四輪刺激補助，並持續發放直到新冠疫情終結為止。

新冠疫情引發經濟危機，目前聯邦政府發放3200元給每名符合資格的成人，包括去年3月「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARE Act)發放的1200元；去年12月紓困600元；以及拜登總統3月簽署的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)發放的1400元。

儘管有這些補助，但數百萬名美國人仍陷入經濟困頓；根據金融服務公司TransUnion近期民調，10個人中約有四人表示，他們的薪資低於疫情水準；失業率居高不下，尤其是餐飲、飯店業等低薪產業。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)在2月民調中發現，三個人中就有一人過去三個月收支失衡。對多數人而言，上一輪1400元支票可能不會維持太久。

21名民主黨聯邦參議員先前已聯署致函拜登，表達希望持續發放紓困款，並強調國稅局發放的1400元紓困金沒辦法協助民眾撐太久。

這些參議員在信中指出，十個人中有近六人表示，1400元紓困因可讓他們撐近三個月的時間。

雖然該信函並未說明紓困金額，但民主黨議員在1月時曾敦促政府每月發放2000元紓困金，直到疫情結束；「美國救援法案」(American Rescue Plan)則發1400元給每名收受者。

根據紐約聯邦儲備銀行一項新分析，目前收到第三輪紓困金的民眾表示，他們將多數紓困金拿來繳還負債或用於儲蓄；這表示民眾將紓困金用餘縮減在疫情期間累積的負債，並累積緊急儲備金以因應另一波衝擊。

不過根據彭博/「晨間諮詢」(Morning Consult)民調，還是有不少人打算將紓困金用於基本開銷，例如食物和住房費用。

Bankrate.com民調指出，10名收到或即將收到紓困金的美國人中，有近七人認為這筆錢對於他們短期支出很重要；這個數字比2020年3月的(10人中約有八人)稍微下降，但整體而言，疫情爆發逾一年後，仍有許多人需要額外協助。

部分經濟學者也呼籲直接發放更多補助款，雖然經濟緩慢恢復，但仍有數百萬人面臨減薪，卻無法獲得政府補助；根據3月的一份民調，10名失業者中，僅四人表示真的收到了失業金。

紓困金 疫情 民調

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