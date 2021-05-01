點名賀錦麗、戴琦 拜登政府慶祝亞太裔傳統月

美國今天為為期1個月的亞太裔傳統月揭開序幕。圖為賀錦麗和拜登在就職典禮上。(美聯社資料圖片)

5月是美國 亞太裔傳統月，美國國務院 今天肯定拜登政府內亞裔 成員角色，特別點名副總統賀錦麗、美國貿易代表戴琦，作為打破種族玻璃天花板典範，也藉此機會譴責攻擊亞裔事件。

美國今天為為期1個月的亞太裔傳統月揭開序幕，國務卿布林肯（Antony Blinken）上午推文表示，很驕傲能紀念亞太裔傳統月，美國擁有數百萬名亞太裔居民，他們代表多元文化與傳統。當中許多人在國務院或其他政府部門就職，美國慶祝他們的貢獻。

We're proud to commemorate May as #AAPIHeritageMonth. The U.S. is home to millions of Asian Americans and Pacific Islanders, representing a diverse array of cultures and traditions. Many serve here at the @StateDept and throughout the government. We celebrate their contributions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 1, 2021

國務院隨後發布發言人普萊斯（Ned Price）長約2分鐘談話影片，彰顯總統拜登（Joe Biden）政府內亞太裔代表。他特別點名賀錦麗（Kamala Harris）與戴琦，指出她們皆是擔任目前職務的首位亞裔與有色族裔。

During Asian American and Pacific Islander Heritage Month, we proudly celebrate Asians and Pacific Islanders in the United States and pay tribute to the generations who have enriched and strengthened our nation. pic.twitter.com/PSZosgxIpv — Department of State (@StateDept) May 1, 2021

56歲的賀錦麗為亞非裔，她來自移民家庭，母親是印度人，父親來自牙買加。47歲的戴琦同樣來自移民家庭，她的父母出生於中國，在台灣長大，之後移民美國。

除兩人以外，拜登政府成員也不乏其他亞裔面孔。白宮3月5日宣布，華裔哥倫比亞大學教授吳修銘將加入白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理，預料將協助拜登對抗網路科技巨頭。

不只如此，拜登4月27日也提名出身台北的徐若冰為國防部研發暨工程次長，若提名獲通過，她將創下國防部文官系統級別最高的亞裔人士；父母出生中國且曾在台灣生活的盧沛寧，也獲提名出任駐聯合國改革與管理事務代表。

此外，普萊斯表示，美國國會目前有2位亞太裔參議員和16位亞太裔眾議員。在美國國務院，也有數千名亞太裔美國人投身公職，擔任外交工作，為美國國家安全繁榮作出貢獻，當中多位擔任領導職位，或是出任駐外大使職務。

除了在政界，普萊斯說，他們也驕傲地肯定亞太裔在美國各領域所做出的諸多貢獻，包括商業、科學技術、醫藥、娛樂、運動與藝術界。

由於自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發以來，美國攻擊亞裔事件頻傳，普萊斯也利用此機會譴責任何形式種族歧視，包括反亞裔暴力犯罪。他強調，美國國務院與亞太裔社群站在一起。

根據「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織統計，自去年3月19日至今年2月28日，共接獲3795起亞裔歧視案件，其中近7成為言語騷擾，約1成為肢體攻擊。大部分受害者為華裔（42.2%），其次為韓裔（14.8% ）、越南裔（8.5%）和菲律賓裔（7.9%）。

美國國會目前正推動「2019冠狀病毒疾病仇恨犯罪法案」（COVID-19 Hate Crimes Act），要打擊反亞裔暴力事件。法案4月22日獲參議院以94比1票高票通過，隨後送交眾議院審議。