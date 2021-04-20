無須處方 新冠快篩試劑超市開賣 15分鐘知結果

FDA批准新冠肺炎快篩試劑BinaxNOW，可在全美三大連鎖超商藥房購得，無需醫生處方。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )日前通過由亞培藥廠(Abbott)開發的新冠肺炎快篩試劑BinaxNOW，本周將開放全國民眾至三大連鎖超商 CVS、華格林(Walgreens)、沃爾瑪(Walmart)或網路平台購買，且不需處方。

BinaxNOW試劑共分為兩劑，上個月剛獲得FDA緊急使用授權，將以23.99元出售；另外，澳洲製造的Ellume快篩試劑也將在羅德島州及麻州的CVS開始販售，預計5月底後其他州的CVS也都可以買到，售價38.99元。

快篩試劑可替民眾解決病毒檢測 所耗費的通勤和等候時間，而且上述兩者試劑皆不須送交實驗室，即可在15分鐘內得知檢測結果。

約翰霍普金斯衛生安全中心(Johns Hopkins Center for Health Security)資深學者珍妮佛‧納佐(Jennifer Nuzzo)表示，自去年冬天以來各州及地方公衛部門逐漸將篩檢站轉作疫苗接種服務站，使民眾更難預約檢測，而開放快篩試劑的販售將使民眾有更多元的選擇。

不過納佐認為此舉仍存在部分疑慮，由於快篩試劑的售價與醫療費用共付額(co-payment)不相上下，納左擔心這對部分弱勢族群恐怕不利。

此外，無論亞培或Ellume的快篩試劑都是使用「抗原檢測」(antigen test)的技術，被外界認為不如PCR核酸病毒檢測技術來得精準；然而最近卻有一些研究顯示，透過頻繁使用抗原檢測可得知染疫者何時感染，以及何時最具傳染性。

過去FDA已授權批准其他病毒檢測的方式，甚至開放讓民眾自行蒐集鼻腔或唾液樣本後再送交實驗室，只是需要至少兩天的等候；直到去年12月，Ellume成為第一個通過FDA授權使用、且不需處方的居家快篩試劑，卻一直未對外販售；在此之前，Ellume也曾向各大企業推廣，希望能藉此協助民眾回到公司上班。

如今亞培每月可配合供需生產數百萬量的檢測試劑，該公司也表示未來幾周會持續擴大販售地點，包括其他連鎖藥妝店或超市。