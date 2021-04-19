我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

血栓風險停打一周 嬌生疫苗最快23日恢復接種

捍衛「撤軍阿富汗」決定 布林肯：美國焦點應放中國

中央社／華盛頓18日綜合報導
美國國務卿布林肯捍衛美國撤軍阿富汗的決定。（美聯社）
美國國務卿布林肯捍衛美國撤軍阿富汗的決定。（美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日捍衛美國撤軍阿富汗的決定，他說，恐怖威脅已轉移到其他地方，且華府必須把資源重新聚焦到中國與新冠肺炎（COVID-19）疫情等挑戰上面。

美國總統拜登（Joe Biden）上周宣布，美國將在今年911攻擊事件20周年紀念日之前，將所有軍隊撤離阿富汗。

美國無條件撤軍的日期，比去年與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）簽訂協議的期限還晚4個月，而塔利班叛軍與阿富汗政府的和平會談也仍陷僵局。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）與前陸軍上將裴卓斯（David Petraeus）等將領都曾主張，撤軍將讓阿富汗更深陷暴力，美國也會更無力對抗恐怖威脅。

布林肯今天告訴美國廣播公司（ABC）「This Week」節目：「恐怖主義威脅已轉移到其他地方，我們要做的事還有其他非常重要的項目，包括和中國的關係，包括從因應氣候變遷到疫情等。」

「那些才是我們的精力和資源必須聚焦的地方。」

布林肯上周與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）以及美國駐喀布爾的高官會面，告知他們拜登14日宣布撤軍一事。

布林肯告訴美國廣播公司，美國已經「完成了我們想達成的目標」，「蓋達組織（Al-Qaeda）現在大不如前，已經沒有從阿富汗攻擊美國的能力」。

美國 阿富汗 布林肯

上一則

血栓風險停打一周 嬌生疫苗最快23日恢復接種

下一則

中雙航母高調露臉 向美示威、對台施壓

延伸閱讀

手癢了？拜登上任後 首次打高球

手癢了？拜登上任後 首次打高球
拜登喊控槍 「法案塞車」難落實

拜登喊控槍 「法案塞車」難落實
全球氣候峰會 加國總理：拜登須展現嚴肅看待氣候變遷

全球氣候峰會 加國總理：拜登須展現嚴肅看待氣候變遷
環時狂罵美日聲明 嗆日若捲入「台灣問題」將引火燒身

環時狂罵美日聲明 嗆日若捲入「台灣問題」將引火燒身

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28
美國確診案例持續攀升，過去一周單日平均新增確診逾7萬例，重返去年夏季高峰。（歐新社）

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

2021-04-12 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬

個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽

Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少