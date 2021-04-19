捍衛「撤軍阿富汗」決定 布林肯：美國焦點應放中國

美國國務卿布林肯捍衛美國撤軍阿富汗的決定。（美聯社）

美國 國務卿布林肯 （Antony Blinken）18日捍衛美國撤軍阿富汗 的決定，他說，恐怖威脅已轉移到其他地方，且華府必須把資源重新聚焦到中國與新冠肺炎（COVID-19）疫情等挑戰上面。

美國總統拜登（Joe Biden）上周宣布，美國將在今年911攻擊事件20周年紀念日之前，將所有軍隊撤離阿富汗。

美國無條件撤軍的日期，比去年與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）簽訂協議的期限還晚4個月，而塔利班叛軍與阿富汗政府的和平會談也仍陷僵局。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）與前陸軍上將裴卓斯（David Petraeus）等將領都曾主張，撤軍將讓阿富汗更深陷暴力，美國也會更無力對抗恐怖威脅。

布林肯今天告訴美國廣播公司（ABC）「This Week」節目：「恐怖主義威脅已轉移到其他地方，我們要做的事還有其他非常重要的項目，包括和中國的關係，包括從因應氣候變遷到疫情等。」

「那些才是我們的精力和資源必須聚焦的地方。」

布林肯上周與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）以及美國駐喀布爾的高官會面，告知他們拜登14日宣布撤軍一事。

布林肯告訴美國廣播公司，美國已經「完成了我們想達成的目標」，「蓋達組織（Al-Qaeda）現在大不如前，已經沒有從阿富汗攻擊美國的能力」。