春季疫情來襲 38州住院率上升 突破4.7萬人

圖為休士頓居民不戴口罩聚集。(Getty Images)

華盛頓郵報(WP)分析衛生部數據顯示，美國 新冠肺炎疫情 惡化，過去一周38州通報新冠住院人數增加，突破4萬7000人，超越3月4日以來的紀錄；其中，密西根州 13日當天新增逾1萬例確診，翌日上修平均每日病歿人數為46人，較一個月前增加16人。

密西根州最大醫療體系-博蒙特健康(Beaumont Health)傳染預防科主任吉爾平(Nicholas Gilpin)說：「確診住院人數持續增加。」

博蒙特健康醫療體系在底特律地區的兩個郡經營八家醫院，收治800多名新冠病患，收治率已達90%到95%，但2月底只收治129名新冠病患。

博蒙特人員表示，院方去年在疫情高峰時曾收治1300名新冠病患，但當時醫院專司治療新冠病人，並未收治其他疾病的患者；如今情況不同，無論是否為新冠肺炎的病人皆收治，春季疫情回溫、住院人數增加，對醫療資源及醫護人員調度形成壓力。

密西根州呼籲白宮多分配些新冠疫苗，但拜登政府堅持根據各州人口配給，強調疫苗並非遏止疫情的緊急對策。

除了密西根州之外，另有32州在過去兩周通報確診情況增加，包括大湖區沿線各州，從威斯康辛州到賓州；明尼蘇達州和南達科他州的疫情也惡化，使上中西部成為春季疫情的主要熱區。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至15日，美國至少3149萬1453人確診、已知56萬5254人死亡。

JHU的七天平均確診數據顯示，全美目前每日通報新增約7萬1200例，儘管低於去年冬季的疫情高峰，但仍類似去年夏季疫情回溫的情況，當時每日平均逾6萬7000人確診。

西雅圖和金恩郡(King County)公共衛生官員杜欽(Jeff Duchin)說：「疫情升溫趨勢堪憂，新冠病毒活躍，大量年輕人及中年人染疫。」

在美國深南部，除了佛州和喬治亞州之外，其他地區疫情趨緩；冬季疫情結束迄今，德州西部和大平原區的疫情已有所改善。

費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)政策實驗室主任魯賓(David Rubin)指出，春季疫情並未造成廣闊的全國影響，而是地方性的，且與天候及季節因素相關。

當局積極推動疫苗接種已改變新冠住院的人口分布，大多數長者已完成預防接種，新冠住院病患的年齡層下降，病患的嚴重程度也不若以往。