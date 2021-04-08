海關與邊境保護局：上月查獲近1.9萬名未成年偷渡客

美國海關與邊境保護局8日公布最新統計指出，今年3月間將近1萬9000名沒有成年人陪伴的無證兒童及未成年者從美墨邊境偷渡入境後遭查獲，創下單月新高人數紀錄。(美聯社)

美國 海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)8日公布最新統計指出，今年3月間將近1萬9000名沒有成年人陪伴的無證兒童及未成年者從美墨邊境 偷渡入境後遭查獲，創下單月新高人數紀錄。相較之下，海關與邊境保護局今年2月間查獲無證兒童與青少年有9457人，2020年3月間則查獲3221人。

另一方面，福斯新聞網(Fox News)8日報導，靠近美墨邊境的某些德州牧場，過去一年來紛紛發現有偷渡客 陳屍牧場內，讓牧場主人苦惱不已。住在德州賀布朗維爾(Hebbronville)的牧場主人瓊斯(Whit Jones)接受連線訪問時便說，與鄰近牧場一樣，都有無證移民陳屍牧場內。

瓊斯說，自己的牧場過去一年裡就找到兩、三具偷渡客遺體，「我有個鄰居在過去十年來，每年都在牧場裡找到將近十具屍體」。他也表示，出現在牧場內的遺體多為男性成年人，也就是不符合庇護申請的族群。

瓊斯表示，可以申請庇護的婦女、兒童都被「一車車載走安置」，無法申請庇護的男性偷渡客只能尋求相對危險的途徑。他說：「這裡充滿著一股恐懼氣氛。狀況很可怕。」

美聯社報導指出，從事件發生時間點來看，越來越多無證兒童從美國南境湧入，剛好是拜登政府決定疫情期間暫停將無證兒童立即驅逐出境之際。與前總統川普任內措施不同之處在於，無證兒童與青少年如今被查獲之後，會交由已在美國境內的家人、親戚或擔保人(sponsor)帶回安置，等候案件處理。

統計顯示，美國海關與邊境保護局今年3月間共計查獲沒有成年陪伴的1萬8890名無證兒童與青少年，創下單月新高紀錄。之前兩次紀錄高點分別是2019年5月間的1萬1475人，以及2014年6月的1萬620人。

美聯社指出，人數可觀的兒童與青少年在沒有家人陪伴的情況下獨自踏上偷渡之旅，某些孩童年僅三歲。美墨邊境地區安置無證移民的收容中心人滿為患，聯邦政府為了解決安置、幼兒照顧等問題，顯得手忙腳亂。

2020年11月，中美洲國家遭受颶風侵襲後，原本已經搖搖欲墜的當地經濟雪上加霜，暴力頻傳更讓當地民眾數十年來被迫遠走他鄉。美聯社指出，拜登政府上台後，美國移民政策出現改變，讓中美洲國家民眾朝向美墨邊境大量遷徙，不管聽到的消息究竟是真是假。