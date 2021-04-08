我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任內首祭控槍措施：槍枝暴力已成流行病

海關與邊境保護局：上月查獲近1.9萬名未成年偷渡客

海關與邊境保護局：上月查獲近1.9萬名未成年偷渡客

記者顏伶如／綜合報導
美國海關與邊境保護局8日公布最新統計指出，今年3月間將近1萬9000名沒有成年人陪伴的無證兒童及未成年者從美墨邊境偷渡入境後遭查獲，創下單月新高人數紀錄。(美聯社)
美國海關與邊境保護局8日公布最新統計指出，今年3月間將近1萬9000名沒有成年人陪伴的無證兒童及未成年者從美墨邊境偷渡入境後遭查獲，創下單月新高人數紀錄。(美聯社)

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)8日公布最新統計指出，今年3月間將近1萬9000名沒有成年人陪伴的無證兒童及未成年者從美墨邊境偷渡入境後遭查獲，創下單月新高人數紀錄。相較之下，海關與邊境保護局今年2月間查獲無證兒童與青少年有9457人，2020年3月間則查獲3221人。

另一方面，福斯新聞網(Fox News)8日報導，靠近美墨邊境的某些德州牧場，過去一年來紛紛發現有偷渡客陳屍牧場內，讓牧場主人苦惱不已。住在德州賀布朗維爾(Hebbronville)的牧場主人瓊斯(Whit Jones)接受連線訪問時便說，與鄰近牧場一樣，都有無證移民陳屍牧場內。

瓊斯說，自己的牧場過去一年裡就找到兩、三具偷渡客遺體，「我有個鄰居在過去十年來，每年都在牧場裡找到將近十具屍體」。他也表示，出現在牧場內的遺體多為男性成年人，也就是不符合庇護申請的族群。

瓊斯表示，可以申請庇護的婦女、兒童都被「一車車載走安置」，無法申請庇護的男性偷渡客只能尋求相對危險的途徑。他說：「這裡充滿著一股恐懼氣氛。狀況很可怕。」

美聯社報導指出，從事件發生時間點來看，越來越多無證兒童從美國南境湧入，剛好是拜登政府決定疫情期間暫停將無證兒童立即驅逐出境之際。與前總統川普任內措施不同之處在於，無證兒童與青少年如今被查獲之後，會交由已在美國境內的家人、親戚或擔保人(sponsor)帶回安置，等候案件處理。

統計顯示，美國海關與邊境保護局今年3月間共計查獲沒有成年陪伴的1萬8890名無證兒童與青少年，創下單月新高紀錄。之前兩次紀錄高點分別是2019年5月間的1萬1475人，以及2014年6月的1萬620人。

美聯社指出，人數可觀的兒童與青少年在沒有家人陪伴的情況下獨自踏上偷渡之旅，某些孩童年僅三歲。美墨邊境地區安置無證移民的收容中心人滿為患，聯邦政府為了解決安置、幼兒照顧等問題，顯得手忙腳亂。

2020年11月，中美洲國家遭受颶風侵襲後，原本已經搖搖欲墜的當地經濟雪上加霜，暴力頻傳更讓當地民眾數十年來被迫遠走他鄉。美聯社指出，拜登政府上台後，美國移民政策出現改變，讓中美洲國家民眾朝向美墨邊境大量遷徙，不管聽到的消息究竟是真是假。

美墨邊境 偷渡客 美國

上一則

布局2024？潘斯「新動作」要維護川普時期政策

下一則

拜登任內首祭控槍措施：槍枝暴力已成流行病

延伸閱讀

歐記健保特別開放登記 6周逾50萬人

歐記健保特別開放登記 6周逾50萬人
槍擊案連環爆 拜登今簽署限槍行政令

槍擊案連環爆 拜登今簽署限槍行政令
來硬的…國安部長擬起訴非法移民 打擊庇護城市

來硬的…國安部長擬起訴非法移民 打擊庇護城市
海外美企加稅 15年增收2.5兆…籌資搞基建 65%受訪者支持

海外美企加稅 15年增收2.5兆…籌資搞基建 65%受訪者支持

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

2021-04-04 21:10
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53

1張圖看疫情：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

2021-04-08 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力
房產經紀兄妹 涉詐600萬遭控聯邦罪

房產經紀兄妹 涉詐600萬遭控聯邦罪
「你把新冠帶到美國」非裔女罵華人罵便衣警 當街被捕

「你把新冠帶到美國」非裔女罵華人罵便衣警 當街被捕