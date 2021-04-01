專訪卜睿哲：美不調解兩岸爭端 拜登政府應敦促中克制

美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲。本報資料照片

美國 在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲接受本報專訪指出，美國不會企圖調解兩岸爭端，但拜登政府可敦促中國在台灣 問題上展現克制；而美國不應對台「開綠燈」導致台灣採取不符美國目標，甚至可能引發戰爭的政策。

卜睿哲（Richard Bush）現為華府智庫布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員，將出版以台灣為主題新書《困難的選擇》（暫譯），指出台灣在經濟發展、能源政策、安全等領域面臨的困難選擇，並深入分析美中台關係。

書中寫道，美國宣示性政策的明確程度，須考量台北推行的政策，以及這些政策是否可能挑戰中國利益，甚至激起北京 採取軍事行動；基於過去經驗，華府須謹慎行事，勿給台灣開綠燈而使其推行不符合美國目標，甚至引起戰爭風險的政策。

卜睿哲接受本報視訊專訪時，進一步解釋書中提到的勿開綠燈，意即「美國不該告訴台灣領導人，你可為自己的未來採取任何行動，即使這將會引發戰爭，我們也會不計代價保衛你。」

對於美國總統拜登上任後美中台關係走向，卜睿哲評估，美國應會持續以適當方式支持台灣，而北京也將繼續以「非暴力脅迫」對台；卜睿哲說，雖然有些美國人士認為北京有意武力犯台，但他不相信兩岸之間存在的政治爭端，須以軍事解決。

「美國不會企圖調解此爭端」，卜睿哲表示，拜登政府能做的是敦促中國在台灣問題上展現克制，不僅在軍事方面，政治、經濟領域也是。

卜睿哲受訪時也談到阿拉斯加美中高層對話，他認為，這場對話只是開端，兩國關係非常複雜，需考量各項問題，還要花一點時間才能為關係定調。

至於台灣陸委會主委邱太三最近宣布開放中國商務人士來台，並拋出「建設性模糊」，卜睿哲指出，北京對模糊不感興趣，他對短期內的兩岸關係發展並不樂觀；未來兩岸關係的轉折點，可能在台灣展開下屆總統選舉活動時，北京有可能會因應台灣領導層的變化而做出回應與調整。