中共頒組織處理規定 「不與黨中央保持一致」為首惡

中共中央辦公廳28日印發「中國共產黨組織處理規定（試行）」，列舉17項行為應被「組織處理」。頭一項就是「在重大原則問題上不同黨中央保持一致」。(美聯社)

中共 中央辦公廳28日印發「中國 共產黨組織處理規定（試行）」，列舉17項行為應被「組織處理」。頭一項就是「在重大原則問題上不同黨中央保持一致」，第2項則是「違規參加宗教活動」。

此外，這17項行為中，還包括本人、配偶、子女及其配偶「違規經商辦企業」者。

新華社報導，發布這項規定的通知強調，「組織處理」是教育 、管理幹部的必備手段，是「全面從嚴治黨」的重要措施。而這項規定則是做好「組織處理」工作的重要遵循，對指導和規範組織處理工作，推進組織處理與紀律處分、法律責任追究有機銜接，構建更加完備的幹部管理監督制度體系，具有重要意義。

這項規定在「組織處理」章節中提到，領導革幹部在政治表現、履行職責、工作作風、遵守組織制度、道德品行等方面，有苗頭性、傾向性或者輕微問題，以批評教育、責令檢查、誡勉為主。存在17種情形之一且問題嚴重的，應受「組織處理」。

這17種情形的第1項，就是「在重大原則問題上不同黨中央保持一致，有違背『四個意識』、『四個自信』、『兩個維護』錯誤言行的」；第2項則是「理想信念動搖，馬克思主義信仰缺失，搞封建迷信活動造成不良影響，或者違規參加宗教活動、信奉邪教的」。

第3項是貫徹落實黨的基本理論、基本路線、基本方略和黨中央決策「部署不力，做選擇、打折扣、搞變通」，造成不良影響或者嚴重後果；第4項是「面對大是大非問題、重大矛盾衝突、危機困難，不敢鬥爭、不願擔當，造成不良影響或者嚴重後果的」。

其他還包括，違反「民主集中制」原則，「個人或者少數人決定重大問題，不執行或者擅自改變集體決定，不顧大局鬧無原則糾紛、破壞團結，造成不良影響或者嚴重後果的」；「搞團團伙伙、拉幫結派、培植個人勢力等非組織活動，破壞所在地方或者單位政治生態的」。

以及不執行「重大事項請示報告制度」產生不良後果，嚴重違反個人有關事項報告、幹部人事檔案管理、領導幹部出國（境）等管理制度，本人、配偶、子女及其配偶「違規經商辦企業」；違反「中央八項規定」精神、廉潔從政有關規定的。