我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共頒組織處理規定 「不與黨中央保持一致」為首惡

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

中共頒組織處理規定 「不與黨中央保持一致」為首惡

中央社台北28日電
中共中央辦公廳28日印發「中國共產黨組織處理規定（試行）」，列舉17項行為應被「組織處理」。頭一項就是「在重大原則問題上不同黨中央保持一致」。(美聯社)
中共中央辦公廳28日印發「中國共產黨組織處理規定（試行）」，列舉17項行為應被「組織處理」。頭一項就是「在重大原則問題上不同黨中央保持一致」。(美聯社)

中共中央辦公廳28日印發「中國共產黨組織處理規定（試行）」，列舉17項行為應被「組織處理」。頭一項就是「在重大原則問題上不同黨中央保持一致」，第2項則是「違規參加宗教活動」。

此外，這17項行為中，還包括本人、配偶、子女及其配偶「違規經商辦企業」者。

新華社報導，發布這項規定的通知強調，「組織處理」是教育、管理幹部的必備手段，是「全面從嚴治黨」的重要措施。而這項規定則是做好「組織處理」工作的重要遵循，對指導和規範組織處理工作，推進組織處理與紀律處分、法律責任追究有機銜接，構建更加完備的幹部管理監督制度體系，具有重要意義。

這項規定在「組織處理」章節中提到，領導革幹部在政治表現、履行職責、工作作風、遵守組織制度、道德品行等方面，有苗頭性、傾向性或者輕微問題，以批評教育、責令檢查、誡勉為主。存在17種情形之一且問題嚴重的，應受「組織處理」。

這17種情形的第1項，就是「在重大原則問題上不同黨中央保持一致，有違背『四個意識』、『四個自信』、『兩個維護』錯誤言行的」；第2項則是「理想信念動搖，馬克思主義信仰缺失，搞封建迷信活動造成不良影響，或者違規參加宗教活動、信奉邪教的」。

第3項是貫徹落實黨的基本理論、基本路線、基本方略和黨中央決策「部署不力，做選擇、打折扣、搞變通」，造成不良影響或者嚴重後果；第4項是「面對大是大非問題、重大矛盾衝突、危機困難，不敢鬥爭、不願擔當，造成不良影響或者嚴重後果的」。

其他還包括，違反「民主集中制」原則，「個人或者少數人決定重大問題，不執行或者擅自改變集體決定，不顧大局鬧無原則糾紛、破壞團結，造成不良影響或者嚴重後果的」；「搞團團伙伙、拉幫結派、培植個人勢力等非組織活動，破壞所在地方或者單位政治生態的」。

以及不執行「重大事項請示報告制度」產生不良後果，嚴重違反個人有關事項報告、幹部人事檔案管理、領導幹部出國（境）等管理制度，本人、配偶、子女及其配偶「違規經商辦企業」；違反「中央八項規定」精神、廉潔從政有關規定的。

教育 中國 中共

上一則

布林肯暗示 拜登政府不會因疫情懲罰中國

延伸閱讀

調查報告：盧安達大屠殺 法國難辭其咎

調查報告：盧安達大屠殺 法國難辭其咎
中共黨員申請綠卡 要提供退黨5年證據

中共黨員申請綠卡 要提供退黨5年證據
中共建黨百年慶 習近平將發表談話不閱兵

中共建黨百年慶 習近平將發表談話不閱兵
中共對香港做法違逆潮流

中共對香港做法違逆潮流

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
章瑩穎(左起)、紀夢奇、趙茜。(本報檔案照片)

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

2021-03-26 21:55
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

2021-03-27 12:44

1張圖看疫情：美確診破3021萬 施打1億4018萬劑疫苗

2021-03-28 03:00
全美接種新冠疫苗的人逐漸增加，但也出現注射疫苗後仍感染的案例。(美聯社)

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

2021-03-26 06:19
拜登總統25日進行上任後首場記者會。(美聯社)

直播／拜登上任後首場記者會

2021-03-25 13:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」
陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅
在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚

德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚