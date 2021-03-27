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WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

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WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

中央社猶他州公園市27日綜合外電報導
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

華裔美籍網路鞋商Zappos創辦人謝家華去年底死於火災，有關他的生前秘辛甚囂塵上。美媒報導，謝家華生前砸錢養酒肉朋友一起隱居，好友歌手珠兒擔心他被利用。

華爾街日報（WSJ）26日報導，謝家華（Tony Hsieh）生前最後一年多數時間，都在資助他的一群長年好友、前Zappos員工及有抱負的音樂家，他們跟著他一起搬到猶他州公園市（Park City）。

這群追隨者住在謝家華近488坪豪宅裡及附近，約有十二名男女從他的8.4億美元財產中領取薪資及佣金。謝家華開出兩倍薪資給那些一起搬到公園市為他工作的人。

這群人表面上為謝家華服務，實際上卻助長他的吸毒及酗酒惡習，同時運用手段爭奪控制多項支付財務獎勵的計畫。

謝家華相信，吸食醫療及工業上合法使用的笑氣（一氧化二氮），會助人達到精神覺醒，他希望吸引志同道合的人一起在公園市居住。

為了接近自然，謝家華一幫人一度放棄室內外打掃工作，任憑犬隻在屋內四處大便，水龍頭如瀑布般傾瀉不止。

擔心謝家華健康的親友們指出，這群夥伴使他與世隔絕，並且拒絕外界幫助。謝家華認為介入是不忠之舉，他身邊這群沒有人想被貼上這個標籤。

謝家華的長年好友之一、美國女歌手、同時也是詞曲創作者珠兒（Jewel Kilcher）寫了一封長達兩頁的信給他。信中提及，她對於謝家華吸毒感到憂心，並且不相信圍繞謝家華的這幫人是為了他好。

她在信中寫道：「你必須問自己一個問題：你想在今年或明年一命歸西嗎？你完成幫助這個世界了嗎？我是帶著愛道出此言，在你的圈子中，我可能是沒領你薪水的人之中唯一道出此言。」

謝家華 美國 華爾街

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