拜登：種族主義和白人至上是醜惡毒藥

美國總統拜登。美聯社

今天是聯合國國際消除種族歧視 日,美國 總統拜登 發表聲明,直指長期困擾美國的「系統性種族主義和白人至上主義」是「醜惡毒藥」,並誓言要修改使歧視繼續存在的法律。

拜登這位民主黨總統直言不諱地說,美國面臨種族主義、仇外心理和本土主義問題。

拜登發表聲明前,美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)也發表類似言論,她19日在亞特蘭大詳述美國歧視亞裔美國人的歷史。

身為美國第一位亞裔、第一位黑人和第一位女性副總統的賀錦麗說:「種族主義在美國真實存在,而且一直如此。仇外心理在美國是真實的,而且一直存在。性別歧視也是如此。」

拜登今天晚上發表的聲明是紀念聯合國的國際消除種族歧視日(International Day for the Elimination of Racial Discrimination)。這個節日於1966年設立,紀念1960年發生在南非的大屠殺。

拜登在聲明中說:「仇恨在美國沒有安全港。它在世界各地都不應有安全港。我們必須聯合起來阻止它。」

拜登說,他的政府將公開反對世界各地的種族歧視,包括對緬甸洛興雅人(Rohingya)和中國維吾爾人的「可怕」虐待。

拜登說:「作為美國人,應該把我們團結在一起的核心價值和信念之一就是反對仇恨和種族主義,儘管我們承認,系統性種族主義和白人至上是長期困擾美國的醜惡毒藥,但我們必須改變在我們國家允許歧視的法律,我們必須改變我們的心態。」