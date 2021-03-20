種族歧視vs.種族滅絕 美中聯合國也交鋒

美國常駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德。(路透)

美國 常駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)20日在會議上與中國 代表交鋒，她稱身為非裔所經歷的種族歧視 是種挑戰，但對中國和緬甸等國家數以百萬計的人而言更是致命；中國常駐聯合國副代表戴兵則提醒美國不要對別國指手畫腳。

路透報導，托馬斯-格林菲爾德在紀念國際消除種族歧視日的聯合國會議上表示，她是黑奴後裔，在少女時期曾擔任保母，遭遇過種族歧視；她說當時她照顧的孩子問她是不是「黑鬼」，「因為她父親這麼叫我」。

托馬斯-格林菲爾德說：「我們(美國)有缺失，深層且嚴重的缺失，但我們會談論，設法解決。我們不斷努力，希望可以讓這個國家比當年創建時更好。」

戴兵則回應說：「美國代表作為非洲裔在發言中，難得公開承認美國自身的人權劣跡，這更說明美方沒有資格對其他國家指手畫腳。」

托馬斯-格林菲爾德表示，「無論在哪裡，種族歧視仍是每天的挑戰，但對數以百萬計的人來說，不只是挑戰，更是致命。」

她說：「像在緬甸，當地洛興雅(Rohingya)等族群遭到壓制、虐待與殺害，為數驚人；或者在中國，政府對新疆維吾爾人與其他民族和宗教少數族群犯下種族滅絕與違反人道罪等罪行。」

戴兵強調，所謂新疆地區存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫。

他說：「如果美國真的關心人權，就該去解決本國根深蒂固的種族歧視、社會不公、警察暴力等問題」。