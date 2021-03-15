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彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

編譯劉忠勇／綜合報導
拜登政府任內，加稅勢在必行。路透
拜登政府任內，加稅勢在必行。路透

彭博引述知情人士報導，美國總統拜登準備推出1993年以來僅見的最重大加稅，以利支應作為後續新冠肺炎疫情紓困法案配套的長期經濟方案。

下一個推出的刺激計畫規模會比1.9兆美元的新冠肺炎刺激措施更大，但不會只是依賴政府舉債做為籌資來源。美國財政部長葉倫已表示，推出下一個刺激法案時，加稅勢在必行，如今顯然相關幕僚已開始為此做準備，但政治上勢必面臨阻力。

對拜登政府而言，規劃加稅不單是支應基礎建設、氣候和擴大幫助較貧窮民眾的一大機會，也可處理民主黨所主張稅制本身不公的問題。此計畫也將考驗拜登執政能力。不僅得爭取共和黨支持，也得設法凝聚民主黨黨內的團結。

曾任拜登經濟幕僚的Evercore ISI公共政策主管 Sarah Bianchi 說：「他整個願景始終在於美國人相信租稅政策必須公平，他也以此為角度來評估所有政策。這也是為什麼，焦點在於解決勞工階層和富人之間的不公平待遇。」

以下是知情人士所透露正規劃或考慮的提案：

--將企業稅由21%調高至28%

--減少對所謂的商業實體（pass-through business）像是有限責任公司和合夥企業的租稅優惠

--調高個人收入逾40萬美元以上的所得稅率

--擴大遺產稅的範圍

--調高個人年收入至少100萬美元的資本利得稅（拜登競選時主張按所得稅率來課，此稅率較高）

拜登 美國 民主黨

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