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反制中國？ 拜登12日與日印澳領袖視訊會議

反制中國？ 拜登12日與日印澳領袖視訊會議

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登(圖)12日將與日本、印度和澳洲領袖舉行四方安全對話（Quad）的領袖峰會。美聯社
美國總統拜登(圖)12日將與日本、印度和澳洲領袖舉行四方安全對話（Quad）的領袖峰會。美聯社

美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki）9日在例行記者會表示，美國總統拜登12日將與日本、印度和澳洲領袖舉行四方安全對話（Quad）的領袖峰會，莎奇表示，預期在會中談到應對新冠肺炎、經濟合作與氣候危機等一系列議題。

英國金融時報日前報導這場會議時稱，拜登將主持這場會議，並選擇以四方安全對話作為他首場主辦的峰會，凸顯拜登希望重振四方會談架構，作為對陸政策的一環。

但莎奇在談到可能討論的主題時，並未言及中國。

這場會議將有拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪（Narendra Modi）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）參加。

莎奇表示，南亞海嘯2004年發生後，四方安全對話在2007年成立，過去都是外交部長層級交流，12日的會議將是首次領袖級對話；拜登將此視為最早多邊參與的架構之一，意味其重要性，也代表美國將在印太地區與盟友和夥伴緊密合作。

莎奇表示，會中將討論一系列議題，美國認為包括新冠威脅、經濟合作和氣候危機。

金融時報報導，白宮近幾周來與日印澳討論共同擬定一項為亞洲各國提供新冠疫苗的計畫，作為反制北京影響力的其中一項努力；不只疫苗，這四國正在討論對印太地區產生長期影響的策略，知情人士透露這將是「重大而大膽的措施」。

金融時報引述另一位知情人士說法指，「拜登政府正以『四方安全對話』為其亞洲政策的核心之一。」

「四方安全對話」始於各國協調因應南亞海嘯的措施，之後因印度和澳洲擔心會被視為挑釁中國，活動因而陷入沉寂；美國前總統川普恢復這個架構。專家指出，由於印度和中國的緊張關係升高，印度的態度已「大幅轉變」，從不願選邊站，改為願配合對抗中國。

拜登 美國 印度

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