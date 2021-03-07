俄勒岡州發現本土變種病毒 由英變種病毒演化而來

俄勒岡健康暨科學大學研究團隊在該州找到一種當地出現的新冠病毒，目前正在迅速傳播。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

俄勒岡健康暨科學大學(Oregon Health & Science University)研究團隊在該州找到一種當地出現的新冠病毒，目前正在迅速傳播。科學家指出，這種變種病毒 由英國 變種病毒衍生而來，與突變結合之後，恐將更容易躲過疫苗 。

然而，隨著疫苗接種規模持續擴大，民眾對防疫的意識似乎逐漸降低；專家擔心變種病毒感染案例正以指數型成長的趨勢下，很可能再度引發一波新的疫情。

據統計，雖然全球確診人數已連續六周保持下降，但在變種病毒的催化及快速擴張之下，終於使2月最後一周的染疫人數再度上升。

為此世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞指出：「我們感到很失望，但也不意外。我們需要各國同心協力的合作，一起對抗這起全球危機。」

迄今為止，研究人員只找到一起俄勒岡州本土變種病毒的感染案例。不過，基因分析報告顯示，這種新型變種病毒可能在當地社區傳播，但患者並未出現症狀。

主持研究的俄勒岡健康暨科學大學遺傳學者奧羅克(Brian O'Roak)表示，這種變種病毒並非從世界其他地點傳入俄勒岡州，「它是自發產生的」。他表示，已經將本土變種病毒的發現結果上傳到資料庫，分享給其他科學家。奧羅克所率領的研究團隊參與了聯邦疾病防治中心(CDC)的變種病毒追蹤調查。

最早在英國被發現的變種新冠病毒B.1.1.7在美國迅速傳播，全美46州累計已通報至少2500個感染案例。英國變種病毒比原本的新冠病毒傳染力更強，致命危險更高，估計在未來幾周將在美國確診案例當中占絕大多數。

研究人員發現，俄勒岡州本土變種病毒與英國變種病毒骨幹相同，但多了在南非、巴西及紐約市流傳變種病毒裡的E484K突變(又稱Eek突變)。

實驗室研究及南非臨床研究均發現，Eek突變會讓身體免疫系統反應變得遲鈍，已研發成功的疫苗也因此將變得保護效果降低。為了因應南非變種病毒，輝瑞(Pfizer)疫苗及莫德納(Moderna)疫苗各自都已針對更新版疫苗展開測試實驗。

奧羅克說，帶有Eek突變的B.1.1.7變種病毒在英國也有出現，不過俄勒岡州找到的新型變種病毒，似乎是自行演進出現的。