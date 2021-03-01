我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白思豪：葛謨道歉不真誠 暗示若性騷屬實 葛謨應辭職

未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗

未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗

記者顏伶如／綜合報導
嬌生集團執行長高爾斯基表示，未來24小時至48小時內，數百萬民眾即可接種嬌生新冠疫苗。(美聯社)
嬌生集團執行長高爾斯基表示，未來24小時至48小時內，數百萬民眾即可接種嬌生新冠疫苗。(美聯社)

嬌生集團(Johnson & Johnson)執行長高爾斯基(Alex Gorsky)1日早晨接受國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)專訪時說，未來24小時至48小時內，數百萬民眾即可接種只須施打一劑的嬌生新冠疫苗。他也表示，嬌生疫苗緊接著將展開孕婦、12歲以下兒童施打疫苗的臨床實驗。

他說，就在接受訪問的同時，嬌生疫苗已經裝箱送上卡車，開始配送。

影片來源：YouTube TODAY頻道

高爾斯基指出：「就在我們談話的現在，有400萬劑疫苗正在出貨。未來24小時至48小時之內，美國民眾就會開始施打這些疫苗。」

他表示，到今年6月之前，共計1億劑嬌生疫苗將完成配送，累計疫苗配送量到今年年底，估計將達10億劑。

高爾斯基說，嬌生疫苗緊接著將進入孕婦及12歲以下兒童施打疫苗是否安全的臨床實驗。

在嬌生疫苗之前已經獲得美國食品及藥物管理局緊急使用核准的輝瑞(Pfizer)及德國藥廠BioNTech共同研發疫苗，以及另一款莫德納(Moderna)疫苗都需施打兩劑，接種間隔為兩周。

2月27日獲得食藥局緊急授權使用的嬌生疫苗，特點除了只需施打一劑之外，保存方式也相對較容易，可以放在冰箱即可，並不需要冷凍。

根據研究統計，嬌生疫苗對於保護人體抵抗新型冠狀病毒66%有效，對於避免染疫之後病情嚴重惡化具有85%效果，預防染疫之後住院或死亡的效果更達100%。

疫苗 嬌生 美國

上一則

不甩疫情 動畫片「湯姆貓與傑利鼠」 首映橫掃1370萬

下一則

「3天內回國自首」 旅外中國青年因「1則發文」被通緝

延伸閱讀

報告:中國駭客入侵印度電力系統及疫苗生產商

報告:中國駭客入侵印度電力系統及疫苗生產商
嬌生疫苗Q&A／只需一劑？更快有效？更易保存？

嬌生疫苗Q&A／只需一劑？更快有效？更易保存？
全球不到1成人口有病毒抗體 群體免疫恐還需近5年

全球不到1成人口有病毒抗體 群體免疫恐還需近5年
全美已打7523萬劑疫苗 佛奇：嬌生等3疫苗都可接種

全美已打7523萬劑疫苗 佛奇：嬌生等3疫苗都可接種

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
嬌生疫苗26日獲得FDA委員會推薦，很快就能獲得緊急使用授權批准。(路透)

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

2021-02-27 18:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

趙婷「無依之地」金球獎雙冠 獲最佳影片、最佳導演

趙婷「無依之地」金球獎雙冠 獲最佳影片、最佳導演

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
耶魯華生命案警發通緝令 潘勤軒正式被列為兇嫌

耶魯華生命案警發通緝令 潘勤軒正式被列為兇嫌