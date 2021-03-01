未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗

嬌生集團執行長高爾斯基表示，未來24小時至48小時內，數百萬民眾即可接種嬌生新冠疫苗。(美聯社)

嬌生 集團(Johnson & Johnson)執行長高爾斯基(Alex Gorsky)1日早晨接受國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)專訪時說，未來24小時至48小時內，數百萬民眾即可接種只須施打一劑的嬌生新冠疫苗 。他也表示，嬌生疫苗緊接著將展開孕婦、12歲以下兒童施打疫苗的臨床實驗。

他說，就在接受訪問的同時，嬌生疫苗已經裝箱送上卡車，開始配送。

影片來源：YouTube TODAY頻道

高爾斯基指出：「就在我們談話的現在，有400萬劑疫苗正在出貨。未來24小時至48小時之內，美國 民眾就會開始施打這些疫苗。」

他表示，到今年6月之前，共計1億劑嬌生疫苗將完成配送，累計疫苗配送量到今年年底，估計將達10億劑。

高爾斯基說，嬌生疫苗緊接著將進入孕婦及12歲以下兒童施打疫苗是否安全的臨床實驗。

在嬌生疫苗之前已經獲得美國食品及藥物管理局緊急使用核准的輝瑞(Pfizer)及德國藥廠BioNTech共同研發疫苗，以及另一款莫德納(Moderna)疫苗都需施打兩劑，接種間隔為兩周。

2月27日獲得食藥局緊急授權使用的嬌生疫苗，特點除了只需施打一劑之外，保存方式也相對較容易，可以放在冰箱即可，並不需要冷凍。

根據研究統計，嬌生疫苗對於保護人體抵抗新型冠狀病毒66%有效，對於避免染疫之後病情嚴重惡化具有85%效果，預防染疫之後住院或死亡的效果更達100%。