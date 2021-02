眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費

國會眾院 27日清晨挑燈戰,在黨派壁壘分明下,以219比212票通過民主黨 提出的1.9兆元新冠紓困法案,法案中民主黨人擬增列條款懲罰未支付最低時薪15元的大企業;拜登總統同日在白宮發表談話,敦促參院盡快通過紓困案,現已無時間可浪費,財政部長葉倫也表示,經濟刺激法案能確保國人度過危機。

眾院紓困案表決中,有兩名民主黨人投下反對票,包括戈登(Jared Golden,緬因州)與史拉德(Kurt Schrader ,俄勒岡州);沒有一名共和黨眾議員投票支持,估計共和黨參議員也不會支持。參院若要通過該紓困案,拜登需要吸引共和黨參議員支持,而且不能讓任何民主黨人跑票。

➤➤➤1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

拜登27日在白宮表示,通過紓困案刻不容緩,該案必須盡快送到他的桌上,「如果我們夠快夠果斷大膽,就能搶先新冠病毒,最後讓我們的經濟復甦。美國人受苦太多太久,我們必須緩解他們的痛苦。」

眾院通過的法案內容廣泛,除了發給絕大多數美國民眾1400元紓困支票、調高額外失業補助津貼到每周400元之外,還包括疫苗配送預算、病毒檢測費用,以及為各州政府、城市等提供的紓困經費;雖然也納入調漲聯邦最低工資到每小時15元,但法案送入參院後,將被修改;參院通過後再送回眾院。

參院一名民主黨幕僚告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News),參院民主黨人希望下周初完成紓困草案;民主黨人表示,推出紓困案的主因包括失業人口眾多和50萬名美國人染疫逝世;民主黨人盼在3月14日前完成紓困案,不然之後部分類別的聯邦失業補助就會到期。

共和黨人則認為,該紓困案不符民調中顯示的大眾期待,不僅紓困金 額太高,盡快復學的教育經費不足,而且這是送給民主黨選區的禮物,以利民主黨主政的州。

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示:「我要向稱此紓困案很大膽的同仁說,紓困案金額太龐大;對那些稱紓困案很急迫的人,我說它漫無重點;而稱紓困案受民眾歡迎,那一定是有政黨偏見。」

拜登在眾院通過紓困案後致電眾院議長波洛西(Nancy Pelosi),並稱讚對方領導卓越。

財政部長葉倫表示,紓困法案能確保國人度過危機。(路透)

葉倫則在推特以兩行文字表示,這份紓困方案可助「民眾撐過疫情,而且面臨強達成長的經濟。」她最近也表示,強健經濟復甦計畫有望使美國明年或2025年恢復完全就業前帶來改變。

As an economist— and an American— I applaud the House’s favorable vote on the American Rescue Plan.



There’s a broad consensus among economists: People need more help putting food on the table & keeping a roof over their head until the virus is under control. This plan does that.