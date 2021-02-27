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眾院通過1.9兆紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費

眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費

編譯郭宣含／綜合27日電
眾院27日凌晨挑燈夜戰，通過1.9兆元拜登政府的新冠紓困法案，隨即送交參院審表決。拜登總統27日打鐵趁熱，在白宮講話呼籲參院不要浪費時間，盡快通過此案，對抗疫情，振興經濟。(路透)
眾院27日凌晨挑燈夜戰，通過1.9兆元拜登政府的新冠紓困法案，隨即送交參院審表決。拜登總統27日打鐵趁熱，在白宮講話呼籲參院不要浪費時間，盡快通過此案，對抗疫情，振興經濟。(路透)

國會眾院27日清晨挑燈戰，在黨派壁壘分明下，以219比212票通過民主黨提出的1.9兆元新冠紓困法案，法案中民主黨人擬增列條款懲罰未支付最低時薪15元的大企業；拜登總統同日在白宮發表談話，敦促參院盡快通過紓困案，現已無時間可浪費，財政部長葉倫也表示，經濟刺激法案能確保國人度過危機。

眾院紓困案表決中，有兩名民主黨人投下反對票，包括戈登(Jared Golden，緬因州)與史拉德(Kurt Schrader ，俄勒岡州)；沒有一名共和黨眾議員投票支持，估計共和黨參議員也不會支持。參院若要通過該紓困案，拜登需要吸引共和黨參議員支持，而且不能讓任何民主黨人跑票。

➤➤➤1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

拜登27日在白宮表示，通過紓困案刻不容緩，該案必須盡快送到他的桌上，「如果我們夠快夠果斷大膽，就能搶先新冠病毒，最後讓我們的經濟復甦。美國人受苦太多太久，我們必須緩解他們的痛苦。」

眾院通過的法案內容廣泛，除了發給絕大多數美國民眾1400元紓困支票、調高額外失業補助津貼到每周400元之外，還包括疫苗配送預算、病毒檢測費用，以及為各州政府、城市等提供的紓困經費；雖然也納入調漲聯邦最低工資到每小時15元，但法案送入參院後，將被修改；參院通過後再送回眾院。

參院一名民主黨幕僚告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)，參院民主黨人希望下周初完成紓困草案；民主黨人表示，推出紓困案的主因包括失業人口眾多和50萬名美國人染疫逝世；民主黨人盼在3月14日前完成紓困案，不然之後部分類別的聯邦失業補助就會到期。

共和黨人則認為，該紓困案不符民調中顯示的大眾期待，不僅紓困金額太高，盡快復學的教育經費不足，而且這是送給民主黨選區的禮物，以利民主黨主政的州。

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示：「我要向稱此紓困案很大膽的同仁說，紓困案金額太龐大；對那些稱紓困案很急迫的人，我說它漫無重點；而稱紓困案受民眾歡迎，那一定是有政黨偏見。」

拜登在眾院通過紓困案後致電眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，並稱讚對方領導卓越。

財政部長葉倫表示，紓困法案能確保國人度過危機。(路透)
財政部長葉倫表示，紓困法案能確保國人度過危機。(路透)

葉倫推特發聲：紓困可度過經濟危機

葉倫則在推特以兩行文字表示，這份紓困方案可助「民眾撐過疫情，而且面臨強達成長的經濟。」她最近也表示，強健經濟復甦計畫有望使美國明年或2025年恢復完全就業前帶來改變。

紓困金 民主黨 眾院

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