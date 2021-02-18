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拜登讚民主黨提全面移改法案 盼與國會兩黨合作

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登總統指民主黨18日提出的「美國公民法案」(U.S. Citizenship Act)是重要一步。(美聯社)
拜登總統指民主黨18日提出的「美國公民法案」(U.S. Citizenship Act)是重要一步。(美聯社)

國會民主黨18日提出以拜登總統移民改革方案為藍本的「美國公民法案」(U.S. Citizenship Act)，拜登稍晚為提案發聲，指移民是美國作為一個國家的本質和力量，此舉將是建立「團結家庭、推動經濟成長、保衛國家安全」移民政策的重要一步；他說，優先議程無關民主黨或共和黨，只有美國人的優先議程，盼與國會兩黨合作推動全面移改。

新澤西民主黨聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)、加州民主黨聯邦眾議員琳達‧桑切斯(Linda Sánchez)，18日在參眾兩院提出這項全面移民改革法案，拜登同日稍晚發聲明表達支持。

「移民是我們作為一個國家的本質和力量，過去四年的誤導政策加劇本就支離破碎的移民系統，更顯迫切需要改革。」拜登說，「我期盼與參眾兩院的領袖合作，糾正上任總統的錯誤，修復移民系統的公正、人道、秩序。」

他表示，該法案將為久違的移民改革帶來急需的改變，透過有智慧的投資認真管理邊界安全，應對中美洲非常規移民潮的根本原因，現代化合法移民通道，為夢想生、農業勞工、臨時保護(TPS)身分者創造可爭取的入籍渠道，「我已提出了我對移民系統改革的願景，期待與國會領袖一起做成這件事。」

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