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共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

編譯潘勛／綜合14日電
拜登總統(坐者)簽署行政命令，重新成立「信仰組織與社區夥伴關係辦公室」，藉此強化聯邦政府與社區組織的合作。 (美聯社)
拜登總統(坐者)簽署行政命令，重新成立「信仰組織與社區夥伴關係辦公室」，藉此強化聯邦政府與社區組織的合作。 (美聯社)

目前國會議員不分黨派，都認定中國是對美國安全最嚴重威脅，共和黨正加緊努力，把拜登總統描繪成對中國太軟弱，以此打好2022期中選舉攻擊路線的基礎，另鞏固黨內立場，以備2024年的總統大選；拜登政府則表明沿用川普對中強硬路線，但手法著重於競爭，而非川普使用的交鋒戰術。

「國會山莊報」(The Hill)14日報導，就很多方面，中國普遍被視為對美潛在威脅，而且對中強硬被視為勝選戰略，共和黨參、眾議員譴責拜登派任的官員、奉行的政策為不敢與北京當局正面衝突。

共和黨資深策士海伊(Doug Heye)指出，共和黨要強勢主打中國議題可謂安穩無虞，反中共絕不會遭遇選民反感。

拜登上任還不到一個月，共和黨國會議員已反對他挑選的內閣人選，說他們與設在美國的機構以及中國電信巨擘華為有關；此外，共和黨加緊著墨於新冠疫情爆發，中國應負責，另反對拜登總統重返世界衛生組織(WHO)。

此外，共和黨正逼迫拜登政府提升與台灣關係，讓中共為侵犯少數民族維吾爾人的人權付出代價，而加強與北京當局交鋒。

拜登10日首度與中國國家主席習近平通電話時，特意談到這些問題，另表示很在意「北京當局威逼及不公平的經濟舉措」，重申自己的施政前提，在保衛美國利益，保持印度洋、太平洋「自由開放」。

拜登在隨後的橢圓形辦公室談話中，描述自己與習近平交談兩小時，另認為與北京交鋒很緊要，「若我們不動起來，中國勢將吃定我們」。

眾院共和黨領袖麥卡錫對拜、習通話的回應，是呼籲拜登政府跟隨共和黨，一起努力應付中國威脅；麥卡錫發推特貼文說，「眾院共和黨組成對中專案小組。民主黨人一開始答應加入，但後來食言走人。我國的國家安全不應該分黨派」。

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