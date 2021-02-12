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耶魯命案死者未婚妻 與MIT嫌犯合影曝光 警：不排除有過戀情

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耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

記者張晨／紐約報導
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯大學26歲華裔碩士生蔣凱文(Kevin Jiang)遭槍殺案，涉重嫌的麻省理工學院(MIT)中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)與蔣凱文未婚妻帕莉(Zion Perry)在MIT舞會的合影被曝光，因三角關係而引發殺機的輿論在網上發酵，警方也不排除帕莉和潘之前有過戀情。

網上對於三人關係的討論層出不窮，2020年3月4日，潘勤軒和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上與其他人合照，這些照片被發布在臉書上，並被網友翻出。

潘勤軒11日被發現現身喬治亞州，康州紐黑文警局原本訂於12日的記者會卻臨時取消，表示目前仍「無重大進展，但會不惜一切代價追捕。」

康州地區副警長達菲(Matthew Duffy)12日表示，聯繫潘勤軒家人後，警方在亞特蘭大地區的搜捕力度「變得更強」，但他拒絕透露調查人員鎖定潘勤軒的位置。

「我們不停止，並將盡一切辦法、不惜一切代價將其拘捕。」達菲說，並向潘勤軒喊話，與其繼續逃避，不如盡快自首。

當被問及潘勤軒和帕莉的關係時，紐黑文警局局長雷耶斯(Otoniel Reyes)表示，我們正在調查與此案有關的每一個角度和每一個涉案人，「我們不排除帕莉和潘之前有過戀情。」

截至12日晚發稿，潘勤軒仍未被捕，但聯邦調查局(FBI)、聯邦法警、麻州、康州州警及紐黑文警局、紐約市警、亞特蘭大都會區地方警局等，已聯手展開搜捕；聯邦法警11日也以「外逃以避免檢控」(unlawful flight to avoid prosecution)和「跨州偷車」(interstate theft)，向他發出搜捕令。

據聯邦法警通緝令，潘勤軒最後一次被發現出沒在喬州亞特蘭大都會區的Duluth或Brookhaven區域，他身高約6呎，體重170磅，被看到時背著黑色背包，留黑短髮；通緝令懸賞5000元徵集線索，知情者可撥打舉報電話(877)926-8332。

亞特蘭大 大都會 通緝

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