我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「人人影視字幕組」涉侵權 14人被捕

中國軍威脅 博明：台灣人須團結可能犧牲、備戰止戰

中國軍威脅 博明：台灣人須團結可能犧牲、備戰止戰

記者張文馨／華盛頓報導
美國前副國家安全顧問博明。(美聯社)
美國前副國家安全顧問博明。(美聯社)

中國軍持續對台軍事威脅，美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）3日表示，台灣人民須了解到情勢的重要性與危險性，必須真正團結，且可能必須做出犧牲，要備戰止戰。

博明3日以視訊方式參加佛羅里達國際大學（FIU）國際暨公共事務學院2021世界會議，討論中國、香港與民主前景，這是博明在卸任副國安顧問後首場公開活動。

主持人詢問若北京攻打台灣，美國應當如何應對？博明表示，採取實質性行動阻止中國企圖強行吞併台灣，是美國與全球各國應關注的議題；他提到，必須是實質性行動，而非象徵性作為。

博明表示，若台灣被強行統一，對美國來說，意味著史上首個極其繁榮且成功的華人民主消失；意味著美國承擔與中國開戰的危險，若屈服，美國在該地區主要盟邦間的信譽將大受損傷；半導體行業和美國電子供應鏈將大受影響，可能嚴重削弱美國競爭力與創新優勢；且可能導致治本對中國、甚至印度對中國的戰爭。

博明也說，台灣人民需要了解到情勢的重要性與危險性，這並非台方領導人的錯，而是源自北京的企圖野心；台灣人民必須真正團結，了解可能必須作出犧牲，且要以戰止戰，準備投入戰爭才能真正阻止戰爭。

對於給繼任的拜登政府建議，博明表示，不要落入與中國的談判陷阱，北京會與每一屆的美國政府建立對話，誘使美國進行長期、正式、由下而上的談判，例如各種經濟戰略對話；隨著每次政府間的談話，美國的貿易赤字與知識產權損失越發擴大，情況越來越糟，美國應該用自己的方式說話，以行動表明立場。

博明表示，拜登政府正在檢視所有印太戰略框架與美國國安戰略，美國兩黨對此有共識，世界各地的盟友也越來越支持。

影片來源：世界新聞網

美國 中國 台灣

上一則

移民申請積壓已逾38萬件 拜登政府消化也得花數年

下一則

拜登將發表重要演說 為美國外交政策定調

延伸閱讀

拜登的白宮不一樣 帶嬰兒床進住 點名吃巧克力冰淇淋

拜登的白宮不一樣 帶嬰兒床進住 點名吃巧克力冰淇淋
移民申請積壓已逾38萬件 拜登政府消化也得花數年

移民申請積壓已逾38萬件 拜登政府消化也得花數年
拜登上任首次美艦穿越台海 中國：故伎重演

拜登上任首次美艦穿越台海 中國：故伎重演
拜登政府上任後首次 美軍神盾艦航經台灣海峽

拜登政府上任後首次 美軍神盾艦航經台灣海峽

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家
拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
眾院通過預算 加速處理紓困案 23日有望強渡關山

眾院通過預算 加速處理紓困案 23日有望強渡關山