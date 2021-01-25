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川普2次彈劾案送交參院 參院臨時議長李希主持

編譯郭宣含／綜合25日電
民調顯示，多數美國人支持彈劾川普總統，使他成美國歷史上第一位被兩次彈劾的總統。(路透)
民調顯示，多數美國人支持彈劾川普總統，使他成美國歷史上第一位被兩次彈劾的總統。(路透)

國會眾院經理人25日傍晚將前總統川普彈劾案送到參院，由於川普已非現任總統，最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)不會主持彈劾案審理，將由參院民主黨黨團會議最資深議員李希(Patrick Leahy)主持。

孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)25日民調指出，多數美國人支持彈劾以及參院定罪川普。

拜登總統25日接受有線電視新聞網(CNN)訪問表示：「我認為這必須發生。」拜登坦言這可能影響他的施政和內閣提名，但他表示「若不發生，恐有更嚴重後果。」

拜登表示，他認為若川普還有六個月任期，彈劾結果將有所不同，不過他認為同意定罪川普的共和黨聯邦參議員可能不到17人。

時隔不到一年，眾院25日再一次將川普彈劾案送至參院審理，這是參院史上第四度審理彈劾案；彈劾經理人在參院代理警衛長珍妮佛．海明威(Jennifer Hemingway)護送下前往參院，海明威宣布：「所有人員保持肅靜，違者面臨監禁，眾院代表向參院提出彈劾川普的條文。」

為首的彈劾經理人、眾議員拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)負責朗讀條文，參院內僅有幾名共和黨議員，包括麥康諾(Mitch McConnell)和羅穆尼(Mitt Romney)。

由於川普不是現任總統，首席大法官羅伯茲不會主持2月8日的參院彈劾審理。

參院臨時議長李希將代為主持參院彈劾審理，他25日證實此事並承諾公正審理。

共和黨批評者認為，這會造成利益衝突，因為李希去年2月曾表決支持彈劾川普的兩項條文。

有些人認為，只有羅伯茲才能主持彈劾審理，否則缺乏審理公正性；參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)表示：「這是羅伯茲的憲法責任，我想不出為何大法官不願履行責任。」

孟莫斯大學民調中心25日公布的民調指出，多數美國人(56%)支持彈劾案，42%受訪者反對；兩黨選民對此呈現嚴重分歧，92%民主黨人支持彈劾，僅13%共和黨人同意，52%獨立選民也表贊成。

民調也發現，多數選民(52%)認為川普應遭參院定罪，44%選民反對；多數人(57%)也希望此舉能阻止川普未來再度參選，反對者41%。

彈劾 參院 川普

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