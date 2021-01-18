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川普取消旅遊禁令 准歐盟、英國、巴西旅客入境

編譯季晶晶／綜合報導
美國總統川普取消旅遊禁令，准歐盟大部地區、英國、巴西旅客入境。歐新社
美國總統川普取消旅遊禁令，准歐盟大部地區、英國、巴西旅客入境。歐新社

美國總統川普周一取消去年春季頒布的旅遊禁令，重新准許歐盟大部分地區、英國、愛爾蘭和巴西的旅客入境，生效日為1月26日，幾乎是他卸任一周後。

在周一晚間發布的行政命令裡，川普說，有人向他建言取消共26國申根地區、英國、愛爾蘭和巴西的旅遊禁令，但維持對來自中國和伊朗人員的入境限制。

他說：「我同意衛生部長阿札爾（Alex Azar）的看法，此舉是持續保護美國民眾得以防疫，同時重行安全開放旅遊的最佳作法」。

總統當選人拜登20日即將上任，而他的新聞秘書Jen Psaki曾說過，拜登政府不會取消禁令。

預期的旅遊限制鬆綁，是在美國疾病管制與預防中心上周說，將要求所有搭機赴美旅客均需提供3天內新冠病病毒檢測陰性證明，或是染疫已復原的書面證明之後。此一規定也預定1月26日生效。

川普去年3月頒布旅遊禁令時，公衛官員曾表示為時太晚，且漏洞太多，無法有效減緩美國的疫情傳播，因為病毒已被海外旅客帶到紐約和西岸部分地區。

本月稍早，航空業和歐洲國家共同遊說白宮結束此一全面性的旅遊禁令，他們主張，檢測標準和疫苗接種率增加，美國應能取消禁令。

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