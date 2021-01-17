拜登接爛攤子 就職要射12支箭

美國候任總統拜登將在20日就職當天簽署多項行政命令，因應四大危機。（Getty Images）

美國 總統當選人拜登 內定的白宮幕僚長柯連恩16日表示，拜登將在20日就職當天簽署多項行政命令，因應新冠肺炎大流行、美國經濟疲弱、種族歧視和氣候變遷問題。

柯連恩在致白宮新高層人員的備忘錄中寫道：「這一切危機都需要採取緊急行動。」他還說，拜登宣誓就職後將簽署「約12項」行政命令。

柯連恩說：「拜登上任十天內將採取果決行動來因應這四大危機，避免造成其他急迫且無可挽回的傷害，並恢復美國的全球地位。」

拜登20日將採取的行動包括：重新加入巴黎氣候協定，推翻美國針對部分穆斯林國家實施的入境禁令，延長聯邦學生貸款暫免償還期，暫停因借款人還不出貸款而徵收房屋、驅逐房客等，並強制要求民眾在跨州旅行及進入聯邦地產時配戴口罩。

拜登預定在上任十天內推出的措施包括：協助學校恢復實體課程，擴大新冠肺炎採檢和設定更明確的公共衛生標準等。

柯連恩說：「拜登將採取行動，不僅是為了扭轉川普政府造成的嚴重損害，也是為了開始帶領國家往前邁進。」

路透報導，上述措施多數是扭轉總統川普推行的政策，不需國會同意。

拜登還將在就職後幾天內，向國會提出多項法案，包括外界期待已久的移民法案，提供估計高達1100萬無證移民取得公民身分的管道，以及拜登日前提出的1.9兆美元 疫情紓困案。拜登14日在德拉瓦州公布預算規模1.9兆美元的「美國救援計畫」，打算提供給每人1400美元的直接補貼，把失業補助金提高到每周400美元。

由於拜登所屬的民主黨僅以些微優勢掌握國會，這些法案要通過恐將面臨不小挑戰。民主黨在喬治亞州聯邦參議員複選拿下兩席，使參院兩黨席次成為50比50，副總統賀錦麗將掌握關鍵一票。在眾院435席中，民主黨以222席占多數，共和黨212席。