政權交接倒數 龐培歐與準國務卿布林肯會面

國務卿龐培歐（Mike Pompeo）。美聯社

美國 政府20日將進行政權移交，為了確保交接順利，美國國務卿龐培歐 今天與總統當選人拜登的國務卿提名人布林肯會晤。根據國務院 資深官員，雙方會談成果相當豐碩。

美國國會7日完成總統大選結果認證，總統當選人拜登（Joe Biden）20日將在華府宣誓就職成為美國第46位總統，正式從總統川普手上接下政權。

美國國務院一名資深官員今天以背景說明方式表示，為了確保權力順利過渡，美國海外利益能受到保護，國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天與拜登的國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）進行會晤。

這名官員指出，兩人會面成果相當豐碩，龐培歐、布林肯及雙方團隊在交接期間會持續以美國名義共事合作。

美國媒體先前報導，龐培歐與布林肯原先計劃在去年12月17日會面，但前一天傳出龐培歐因為曾與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診人士接觸，決定自我隔離的消息。

儘管龐培歐自我隔離中，布林肯仍於原定會面日期前往國務院聽取簡報並參加多項會議；這是11月總統大選後他首度造訪國務院。

58歲的布林肯外交資歷豐富，熟稔歐洲事務，他曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任副國務卿一職。在民主黨重獲參議院多數優勢下，布林肯的提名案預料很快就會獲得參院同意，不久後就能正式接掌國務院。